به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز به شرح زیر اعلام کرد:
مجموع آرای قطعی ۲۱ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز
۱- آقای «ابراهیم فهیمی»، ۱۸۴۷۲ رأی
۲- آقای «امیدعلی رعنایی بیلهسوار»، ۱۷۶۲۲ رأی
۳- آقای «عباس تابش بیگدیلو»، ۱۶۴۵۶ رأی
۴- آقای «حیدر حقزاده»، ۱۵۷۳۶ رأی
۵- آقای «ساسان ورزند»، ۱۴۶۹۶ رأی
۶- آقای «عباس جهانگیرزاده»، ۱۲۷۲۰ رأی
۷- آقای «اسماعیل ابراهیمی»، ۶۷۹۷ رأی
۸- آقای «میکائیل حاجیزاده ملاحونی»، ۵۲۳۵ رأی
۹- آقای «شکور پورحسین شقلان»، ۵۲۲۶ رأی
۱۰- آقای «رحیم آفتابی»، ۵۱۴۴ رأی
۱۱- آقای «اسداله محسنزاده»، ۴۱۹۲ رأی
۱۲- آقای «حمیدرضا پاکدل»، ۱۰۲۱ رأی
۱۳- آقای «هاشم عزتی»، ۸۷۲ رأی
۱۴- آقای «سجاد قاسمزاده»، ۳۷۳ رأی
۱۵- آقای «نعمت نعمتی قلیدرق»، ۲۳۲ رأی
۱۶- آقای «هزار مهربان جعفرلو»، ۱۴۰ رأی
۱۷- آقای «فردین هاشمیوند»، ۸۳ رأی
۱۸- آقای «بابک وطنخواه»، ۴۰ رأی
۱۹- آقای «محسن نوید»، ۲۶ رأی
۲۰- آقای «عسگر بهدل»، ۱۹ رأی
۲۱- آقای پرویز حیدری داشقاپو»، ۱۶ رأی
به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع آرای مأخوذه ۱۲۷۷۴۰ رأی صحیح، آقای «ابراهیم فهیمی» توانست به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
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