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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

از سوی ستاد انتخابات استان اردبیل اعلام شد؛

آرای نامزدهای حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز

آرای نامزدهای حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز

پارس‌آباد- آرای نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک اسامی نامزدها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز به شرح زیر اعلام کرد:

مجموع آرای قطعی ۲۱ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز

۱- آقای «ابراهیم فهیمی»، ۱۸۴۷۲ رأی

۲- آقای «امیدعلی رعنایی بیله‌سوار»، ۱۷۶۲۲ رأی

۳- آقای «عباس تابش بیگدیلو»، ۱۶۴۵۶ رأی

۴- آقای «حیدر حق‌زاده»، ۱۵۷۳۶ رأی

۵- آقای «ساسان ورزند»، ۱۴۶۹۶ رأی

۶- آقای «عباس جهانگیرزاده»، ۱۲۷۲۰ رأی

۷- آقای «اسماعیل ابراهیمی»، ۶۷۹۷ رأی

۸- آقای «میکائیل حاجی‌زاده ملاحونی»، ۵۲۳۵ رأی

۹- آقای «شکور پورحسین شقلان»، ۵۲۲۶ رأی

۱۰- آقای «رحیم آفتابی»، ۵۱۴۴ رأی

۱۱- آقای «اسداله محسن‌زاده»، ۴۱۹۲ رأی

۱۲- آقای «حمیدرضا پاکدل»، ۱۰۲۱ رأی

۱۳- آقای «هاشم عزتی»، ۸۷۲ رأی

۱۴- آقای «سجاد قاسم‌زاده»، ۳۷۳ رأی

۱۵- آقای «نعمت نعمتی قلی‌درق»، ۲۳۲ رأی

۱۶- آقای «هزار مهربان جعفرلو»، ۱۴۰ رأی

۱۷- آقای «فردین هاشمی‌وند»، ۸۳ رأی

۱۸- آقای «بابک وطن‌خواه»، ۴۰ رأی

۱۹- آقای «محسن نوید»، ۲۶ رأی

۲۰- آقای «عسگر بهدل»، ۱۹ رأی

۲۱- آقای پرویز حیدری داشقاپو»، ۱۶ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع آرای مأخوذه ۱۲۷۷۴۰ رأی صحیح، آقای «ابراهیم فهیمی» توانست به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

کد مطلب 6045208

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