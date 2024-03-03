به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز به شرح زیر اعلام کرد:

مجموع آرای قطعی ۲۱ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز

۱- آقای «ابراهیم فهیمی»، ۱۸۴۷۲ رأی

۲- آقای «امیدعلی رعنایی بیله‌سوار»، ۱۷۶۲۲ رأی

۳- آقای «عباس تابش بیگدیلو»، ۱۶۴۵۶ رأی

۴- آقای «حیدر حق‌زاده»، ۱۵۷۳۶ رأی

۵- آقای «ساسان ورزند»، ۱۴۶۹۶ رأی

۶- آقای «عباس جهانگیرزاده»، ۱۲۷۲۰ رأی

۷- آقای «اسماعیل ابراهیمی»، ۶۷۹۷ رأی

۸- آقای «میکائیل حاجی‌زاده ملاحونی»، ۵۲۳۵ رأی

۹- آقای «شکور پورحسین شقلان»، ۵۲۲۶ رأی

۱۰- آقای «رحیم آفتابی»، ۵۱۴۴ رأی

۱۱- آقای «اسداله محسن‌زاده»، ۴۱۹۲ رأی

۱۲- آقای «حمیدرضا پاکدل»، ۱۰۲۱ رأی

۱۳- آقای «هاشم عزتی»، ۸۷۲ رأی

۱۴- آقای «سجاد قاسم‌زاده»، ۳۷۳ رأی

۱۵- آقای «نعمت نعمتی قلی‌درق»، ۲۳۲ رأی

۱۶- آقای «هزار مهربان جعفرلو»، ۱۴۰ رأی

۱۷- آقای «فردین هاشمی‌وند»، ۸۳ رأی

۱۸- آقای «بابک وطن‌خواه»، ۴۰ رأی

۱۹- آقای «محسن نوید»، ۲۶ رأی

۲۰- آقای «عسگر بهدل»، ۱۹ رأی

۲۱- آقای پرویز حیدری داشقاپو»، ۱۶ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع آرای مأخوذه ۱۲۷۷۴۰ رأی صحیح، آقای «ابراهیم فهیمی» توانست به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.