به گزارش خبرنگار مهر حضرت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار با مهدی زمانی افشار، منتخب مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مشارکت مردم در حماسه ۱۱ اسفند خطاب به وی گفت: همیشه خدا را در نظر داشته باشید و امیدوارم در راه خدمت به مردم موفق باشید.

وی به شأن قانونگذاری و نظارتی مجلس اشاره کرد و افزود: بایستی مجلس با قانون گذاری مناسب ریل گذاری برای حرکت دولت به سوی پیشرفت و رفع موانع موجود انجام شود.

نماینده ولی فقیه در ورامین با بیان اینکه یک مجلس انقلابی باید همواره به مشکلات مردم توجه داشته باشد، افزود: حتماً می‌بایست برای عمل به وعده‌هایتان تلاش مضاعف داشته باشید و برای خدمت به مردم لحظه‌ای درنگ نکنید.

محمودی گلپایگانی توجه به سیاست‌های کلی نظام در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این مسیری که در آن گام نهاده اید مسیر مهمی است که باید در تمام امور رضای خدا را در نظر بگیرید که اگر رضای او در نظر گرفته شود خداوند یاری خواهد کرد.