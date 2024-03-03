  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

مدهامتان راهی برای نشر معارف قرآنی در کردستان است

مدهامتان راهی برای نشر معارف قرآنی در کردستان است

سنندج_مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: مسابقات ملی مدهامتان که در سنندج در حال برگزاری بوده راهی برای نشر معارف قرآنی در استان فرهنگی کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از مسابقات قرآنی مدهامتان در جمع خبرنگاران اصحاب رسانه سنندج اظهار کرد: امشب با حضور مردم سنندج، متسابقین مسابقات ملی مدهامتان و فعالان و حافظان چهره قرآنی ۳۰ هزارمین کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این کرسی تلاوت یکی از ویژه برنامه‌هایی است که در کنار مسابقات ملی مدهامتان در سنندج برگزار می‌شود و می‌تواند نشر معارف قرآنی را در استان فرهنگی کردستان میسر کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: سنندج به مدت دو روز شاهد رویداد بزرگ قرآنی کشور است که با حضور ۲۵ داور چهره قرآنی و ۲۸۰ نوجوان، جوان و فعال قرآنی در حال برگزاری است.

دریایی اضافه کرد: سنندج به شهر مسجد و مناره معروف است و برگزاری مسابقات ملی قرآنی مدهامتان که ویژه بچه‌های مسجدی است فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی و مسجدی استان و تقویت آن است.

کد مطلب 6045254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها