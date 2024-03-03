مدهامتان راهی برای نشر معارف قرآنی در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از مسابقات قرآنی مدهامتان در جمع خبرنگاران اصحاب رسانه سنندج اظهار کرد: امشب با حضور مردم سنندج، متسابقین مسابقات ملی مدهامتان و فعالان و حافظان چهره قرآنی ۳۰ هزارمین کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این کرسی تلاوت یکی از ویژه برنامه‌هایی است که در کنار مسابقات ملی مدهامتان در سنندج برگزار می‌شود و می‌تواند نشر معارف قرآنی را در استان فرهنگی کردستان میسر کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: سنندج به مدت دو روز شاهد رویداد بزرگ قرآنی کشور است که با حضور ۲۵ داور چهره قرآنی و ۲۸۰ نوجوان، جوان و فعال قرآنی در حال برگزاری است.

دریایی اضافه کرد: سنندج به شهر مسجد و مناره معروف است و برگزاری مسابقات ملی قرآنی مدهامتان که ویژه بچه‌های مسجدی است فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی و مسجدی استان و تقویت آن است.