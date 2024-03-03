به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان پارس‌آباد شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از روند عملیات کاشت نهال صنوبر در پارس‌آباد، اظهار کرد: تا آخر امسال ۲۰۰ هکتار اراضی بلااستفاده و تپه ماهورهای این شهرستان به ویژه در محدوده کشت و صنعت مغان به زیر کاشت درخت صنوبر می‌رود.

جابر جهان‌بین تصریح کرد: صنوبر قابلیت رشد سریع و نیاز کمتری به آب دارد و با استفاده از الگوی آبیاری مدرن می‌توان نسبت به تولید صنوبر و تأمین چوب چنایه در قالب کشت و زراعت چوب اقدام مؤثری را انجام داد.

وی گفت: در افق برنامه‌ریزی انجام شده این ظرفیت تا ۲ هزار هکتار در سال‌های آینده قابل افزایش است و مجموعه کشت و صنعت مغان تلاش می‌کند تا به صورت مکانیزه به توسعه غرس و کاشت نهال صنوبر کمک کرده و نیاز صنایع چوبی استان را تا حد زیادی تأمین کند.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد افزود: زراعت چوب در شمال استان اردبیل در کنار سایر کشت و زرع، باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این زراعت سودمند بوده و تأمین‌کننده نیاز صنایع در ابعاد مختلف خواهد بود.

جهان‌بین خاطرنشان کرد: با مکانیزه شدن آبیاری کاشت نهال و توسعه زراعت چوب به راحتی می‌توان میزان بهره‌وری را در این بخش افزایش داده و بسترهای توسعه این صنایع را با دقت نظر بیشتر مهیا کرد.