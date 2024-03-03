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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

دستگیری اعضای باند ۳ نفره با کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در آستارا

دستگیری اعضای باند ۳ نفره با کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در آستارا

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری اعضای باند ۳ نفره کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد تومانی به شیوه پیش فروش خودرو در آستارا خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیز اله ملکی اظهار کرد: با ارجاع حدود ۵۰ فقره پرونده کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو بدون قرعه‌کشی در آستارا، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در این خصوص مشخص شد، ۲ نفر با همکاری یکی از کارمندان بانک نسبت به ۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری از شهروندان اقدام کرده و متواری شده‌اند، افزود: با اقدامات فنی پلیس، متهمان و محل سکونت این افراد شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 6045335

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