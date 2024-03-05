تشدید بحران آب با آغاز خانه تکانی/ هوای مایه حیات را داشته باشیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ با فرا رسیدن اسفند ماه اکثر مردم ایران زمین طبق یک سنت دیرینه برای زدودن گرد و غبارهای یک‌ساله از خانه و زندگی خود اقدام می‌کنند تا در هنگام آمدن فصل بهار با خانه‌ای پاک و تمیز به استقبال این میهمان عزیز بروند.

از گذشته‌های دور مردم برای پاکی خانه و زندگی و نسبت به شست‌وشوی فرش‌ها و در و دیوار خانه اقدام کرده و با استفاده بی‌رویه آب اقدام به تمیز کاری می‌کردند، اما این روزها و سال‌های اخیر وضعیت بارشی کشور و کاهش بارش‌ها لزوم تجدیدنظر در این سنت پسندیده را با هدف حفظ هرچه بیشتر آب دوچندان می‌کند چراکه کاهش مصرف آب یکی از دغدغه‌های اساسی در ایام خانه‌تکانی است و هر ساله شاهد افزایش مصرف آب در نیمه دوم اسفندماه هستیم.

حتی اگر فردی پول کافی دارد که می‌تواند هزینه آب، برق و گاز را پرداخت کند نباید این مسئله بهانه‌ای برای اسراف شود. نباید فراموش کنیم که کشور ما طی چندین سال گذشته با شرایط حاد خشکسالی مواجه بوده و تغییرات اقلیم ناشی از خشکسالی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور ما را به نابودی کشانده است. روشن است که در چنین شرایطی صرفه‌جویی در مصرف آب از سوی شهروندان می‌تواند کمک شایانی به بقیه هموطنانی کند که از آب شرب بهداشتی محروم هستند.

خانه تکانی مصرف آب تبریزی‌ها را به ۲۵۰ لیتر در ثانیه رساند

محمد خانی، مدیرکل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متوسط بارندگی کشور ما ۲۵۰ میلی‌متر در هر سال آبی است درحالیکه متوسط بارندگی جهان ۷۵۰ میلی‌متر است؛ بنابراین به اندازه یک سوم متوسط جهان بارش داریم و جزو کشورهای خشک و نیمه خشک هستیم البته کشورهای بدتر از ایران هم وجود دارد.

وی افزود: این اتفاق می‌طلبد تا نسبت به کشورهایی که بارندگی خوبی دارند، فرهنگ سازی و مصرف بهینه در شرب، کشاورزی و دیگر مصارف را بیشتر از قبل در برنامه قرار دهیم و با شدت بیشتر پیگیر باشیم و از آب استراتژیک اعماق زمین محافظت کنیم چراکه آیندگان ما را مورد سرزنش قرار می‌دهند که چرا در خصوص مدیریت مصرف راهکار اساسی انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط مصرف تعریف شده در آب شرب در هر شبانه روز به ازای هر فرد ۱۵۰ لیتر بوده که شاخص ملی ما است اما متأسفانه در اکثر مصارف، ما جزو جمعیت اصراف‌گر هستیم و در خصوص آب شرب هم این اتفاق افتاده و متوسط مصرف استان بالای ۲۰۰ لیتر و در تبریز بالای ۲۳۰ لیتر به ازای هر فرد است.

خانی ادامه داد: از طرفی سنت خانه تکانی و شست‌وشو هم داریم که در نوروز در حد یک ماه است، علیرغم اینکه هوا سرد است اما پیک مصرف اسفند ماه در حد تابستان بوده و در چند روز اخیر نیز روزانه به ۶۰۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است و ۳۰۰ هزار مترمکعب در روز در تبریز با مصرف آب مواجه هستیم.

وی متذکر شد: ۲۳۰ لیتر مورد اعتراض ما جمعه گذشته به ۲۵۰ لیتر رسید و سبب همزمانی مصرف و کاهش یا افت فشار در مناطق مرتفع شهرهای بزرگ شده است البته تبریز استثنا از دیگر شهرهای کشور است؛ شهری چون اصفهان ناهمواری کم‌تری داشته و افت فشار چندان محسوس نیست، اما در تبریز که اختلاف ارتفاع بسیار است، مصارف غیر معمول همزمان در سطح شهر باعث جریان ثقلی به سمت پایین دست و قطعی آب می‌شود و ربطی به کمبود آب و خشکسالی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون مشکل ما عدم رعایت مصرف است، یادآور شد: مصرف همزمانی که در مقطع چند هفته اخیر اتفاق افتاده، باوجود اینکه مخزن بالای شهر پر بوده اما افت فشار داریم و دلیل آن مصرف همزمان است و ربطی به ذخیره آب ندارد؛ مردم نگران تأمین آب نباشند، مشکل ما مصرف همزمان و ایجاد پیک توسط خود شهروندان است.

راهکارهایی برای کاهش مصرف آب در خانه‌تکانی

قبل از اقدام به شست‌وشوی هر چیزی از خود بپرسید که آیا شستن آن وسیله واقعاً ضروری است یا از روی عادت این کار را انجام می‌دهید همچنین برای شست‌وشوهای ضروری برنامه داشته باشید و اقلام هم‌جنس را در کنار هم بشویید تا میزان آب مصرفی کمتر شود.

همچنین می‌توان آبی که حاوی مواد شوینده شیمیایی نیست را به مصرف گل‌ها و گیاهان خانگی رساند و اینگونه از هدر دادن آن‌ها جلوگیری کرد.

شستن پرده‌ها و فرش‌ها را به کاربلدها و کارگاه‌های فرش‌شویی بسپارید. با این کار در استفاده از آب تصفیه شده برای شستشوی این وسایل جلوگیری می‌شود چراکه این کارگاه‌ها اغلب از آب چاه برای شست‌وشو استفاده می‌کنند.

قبل از اقدام به شستن هر چیزی به راهکارها و ابزارهای مورد نیاز آن فکر کنید. استفاده از آب به عنوان جارو برای تمیز کردن بالکن یا حیاط، کار بسیار غلطی است که گاهی اوقات موقع خانه تکانی‌ها دیده می‌شود.

بهتر است برای تمیز کردن راهروها و پارکینگ به جای استفاده از آب فراوان از جارو استفاده کنید. در شرایطی که در کشور با کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنیم، هدر دادن آب به این شکل بسیار ناپسند است همچنین برنامه‌های فنی وسایل خانگی مختلف مانند لباسشویی را بیاموزید تا بتوانید مدت زمان شست‌وشو را بر اساس نیاز خود تنظیم کنید.

خودداری از شست و شوی وسواس‌گونه و شستن وسایلی که در طول سال از آنها استفاده نشده و تمیز هستند از دیگر توصیه‌ها به شهروندان است تا حد امکان مصرف آب به حداقل برسد.

سرویس و تعمیر شیرآلات خراب و لوله‌های آب به منظور جلوگیری از چکه کردن سرشیرها و نشت آب، لازم است در لیست کارهای خانه تکانی قرار گیرد. با این کار مانع از هدر رفت آب تصفیه شده و تبدیل آب سالم به فاضلاب می‌شوید.

سعی کنید مدت استحمامتان کوتاه باشد. آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن (سردوش کاهنده مصرف) تعویض کنید. برای آب دادن به درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها و گل‌ها از آبیاری قطره‌ای صرفه‌جویی‌کننده آب استفاده کنید.

لوله‌های آب منزلتان را عایق‌بندی کنید، عایق کاری لوله‌های گرم، روشی است که هدر رفتن آب را قبل از خروج آب گرم کاهش می‌دهد. لوله‌های آب گرم را عایق‌بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم به شیر آب لازم نباشد آن را بی‌جهت باز بگذارید. هرگز آبی را که می‌توان به مصارفی نظیر آبیاری و یا شست‌وشو رسانید، فاضلاب حساب نکنید.

به جای شستن اتومبیل با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می‌توان استفاده کرد. در حالی که کمبود آب در شهر احساس می‌شود، لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل مغازه و منزل نیست. زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل‌های منزل هستید با شنیدن صدای زنگ تلفن یا زنگ در، بهتر است ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آن‌ها پاسخ دهید. تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود..

باتوجه به اینکه کشور ما در نوار خشک و نیمه خشک قرار گرفته و طی سال‌های اخیر با کمبود بارش‌ها مواجه بودیم، بهتر است بیش از پیش هوای آب را داشته باشیم و خانه تکانی یک ماهه را فدای یک عمر نبود آب نکنیم.