موضوع اشتغال در حاشیه شهر مشهد به صورت ویژه پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دبیریان صبح دوشنبه در صد و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اظهار کرد: جناب آقای شهردار حدود سه ماه پیش این موضوع را یک بار دیگر تذکر دادم. در جلسه دیگری نیز همین که گفتیم تذکر، کاغذ برداشتید و یادداشت کردید، اما خروجی آن را ندیدم.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: خواهشم این است یادداشت امروزتان را تا جلسه بعد عملش را به ما اعلام کنید. تذکر قبلی مرتبط با مصوبه شورای اسلامی شهر درباره موضوع انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مابین شهرداری مشهد و بنیاد برکت در خصوص اشتغال در مناطق حاشیه شهر است. ما مصوبه‌ای داشتیم که به شهرداری اجازه داد ۲۰۰ میلیارد برای بنیاد برکت و ۱۰۰ میلیارد برای کارآفرینی و اشتغال خرد و خانگی در مناطق کم‌برخوردار و مناطق هدف بازآفرینی هزینه کند.

وی افزود: متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سمت شهرداری برای تحقق این هدف مهم انجام نشده است. دوستان ما هم در شورا مخصوصاً آقای علوی‌مقدم که پیگیری کردند، دوستان بنیاد برکت هم برای انجام این تفاهم‌نامه اعلام آمادگی کردند، ولی هیچ اقدامی از طرف عزیزان ما از شهرداری صورت نگرفته است. ما دو بار مکاتبه کردیم آقای شهردار.

دبیریان افزود: متأسفانه هیچ پاسخی از سمت حضرت‌عالی به شورای شهر در این خصوص وصول نشده است. جناب شهردار تذکر جدی می‌دهیم به حضرت‌عالی. موضوع اشتغال عزیزان ما در حاشیه شهر و مناطق هدف بازآفرینی را به صورت ویژه پیگیری بفرمائید. محبت کنید جلسه بعد نتیجه عملی اقدامتان را به ما اعلام کنید نه اینکه صرفاً نامه‌ای بزنید و پاسخی بدهید.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خطاب به شهردار مشهد ادامه داد: متأسفانه روز دوشنبه یک نظرسنجی به دست من رسید که در یکی از کانال‌های معتبر مرتبط با شهرداری صورت گرفته است. حدود ۸۰۷ بازدیدکننده که از این تعداد ۵۱۷ نفر رأی دادند. جای تأسف دارد برای خودمان و شما بابت عملکردتان که فقط سه درصد گفتند عملکرد شما عالی است یعنی ۱۴ نفر. ۶ درصد حدود ۳۰ نفر گفتند عملکرد شما خوب است. ۱۳ درصد یعنی ۶۷ نفر گفته‌اند عملکرد شما متوسط است. ۲۲ درصد یعنی ۱۱۳ نفر گفته‌اند عملکرد شما ضعیف است و متأسفانه حدود ۵۶ درصد حدود ۲۹۳ نفر گفتند عملکرد شما خیلی ضعیف است.

وی ادامه داد: این نظرسنجی مربوط به کسانی است که با حوزه شهرداری همکاری دارند یا کارمند شهرداری هستند.