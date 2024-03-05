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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۸

معاون استاندار خراسان شمالی:

تجهیزات فنی و حرفه‌ای و کار دانش به مدارس خراسان شمالی ارسال شد

تجهیزات فنی و حرفه‌ای و کار دانش به مدارس خراسان شمالی ارسال شد

بجنورد_ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی از ارسال ۷۲۰ قلم کالا تجهیزات فنی و حرفه‌ای و کار دانش مدارس خراسان شمالی خبر داد.

مهدی رشیدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ارسال ۷۲۰ قلم کالا تجهیزات فنی و حرفه‌ای و کار دانش مدارس خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال خبر داد.

وی با بیان اینکه استان خراسان شمالی از پنج استان برتر کشور در حوزه توسعه متوازن رشته‌ای می‌باشد، اظهار کرد: ۴۴ درصد هنرستان‌های ما در بخش عملی و ۵۶ درصد در بخش نظری در حال فعالیت می‌باشند که این عدد باید تغییر کرده و اتصال بین علم و عمل برقرار گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به مصوبات سفر و ساخت ۱۰ هنرستان در خراسان شمالی عنوان کرد: املاک و زمین‌هایی که برای ساخت این هنرستان‌ها در سطح استان مورد نیاز بود آماده شده و طی جلسه‌ای با حضور صنایع گام مهم برای شروع ساخت برداشته خواهد شد.

رشیدی بیان کرد: هر میزان زیر ساخت نوسازی و بهسازی هنرستان‌های استان را ارتقا دهیم در جذب نیروهای انسانی جوان به هنرستان‌ها موفق‌تر خواهیم بود.

کد مطلب 6046538

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