اجرای طرح « نوجوان پیشرو» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ترابی پیش ازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه به مناسبت سالروز تأسیس کانون مساجد ۱۰ عنوان برنامه در استان اجرا می‌شود، گفت: تجلیل از فعالان عرصه مسجد از جمله برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی تجلیل از روحانیان، گروه‌های فرهنگی شامل تئاتر و سرود فعال مسجد را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و افزود: بیش از ۳۰ نفر در دو نقطه استان تجلیل می‌شوند.

وی سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه، نشست با مدیران کانون‌های فرهنگی، غبار روبی و گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده شهید کانونی را دیگر برنامه‌ها بیان کرد و با اشاره به تشکیل پایگاه‌های قرآنی مساجد افزود: این طرح در قالب هر مسجد یک پایگاه قرآنی اجرا می‌شود.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران با بیان اینکه در سال جاری ۱۱۴ پایگاه قرآنی در مساجد تشکیل شده است، گفت: هر هفته یک بار تلاوت مجلسی قرآن در این پایگاه‌ها انجام می‌شود.

وی شمار کانون‌های فرهنگی را هزار و ۲۱۶ واحد بیان کرد و گفت: مازندران از استان‌های پیشرو در ایجاد کانون‌های فرهنگی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام تربی تشکیل کانون‌های تخصصی خواهران از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: سهمیه استان مازندران ۶۲ کانون بود که ۶۶ کانون ایجاد شده است واین کانال‌ها در حوزه زن، خانواده و دختران فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح باشگاه بچه‌های مسجد برای عضوگیری در کانون‌های فرهنگی گفت: بیش از ۵۰۰۰ نفر بر شمار اعضای کانون‌های فرهنگی مساجد در مازندران افزوده شده است.

وی به طرح ۲۰۲۰ و شناسایی مناطق آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: قرار است از ظرفیت کانون‌ها برای حل مشکلات این مناطق آسیب پذیر بهره گیری شود.

حجت الاسلام ترابی با عنوان اینکه برنامه نوجوان پیشرو برای تقویت نوجوانان فعال در مساجد از دیگر برنامه‌ها است، افزود: مازندران جزو هشت استان برای اجرای این طرح است.

وی گفت: طرح ۳۰ محفل در ۳۰ مسجد نیز همزمان با ماه مبارک رمضان در استان اجرا می‌شود.