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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

به مناسبت روز درختکاری؛

طرح سفیران سبز در مراکز کانون پرورش فکری البرز اجرا شد

طرح سفیران سبز در مراکز کانون پرورش فکری البرز اجرا شد

کرج- طرح «سفیران سبز» به منظور مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور به مناسبت روز درختکاری در مراکز کانون البرز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «سفیران سبز» به منظور مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و با هدف فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و ترویج ارزش‌های حفظ محیط زیست در بین کودکان و نوجوانان، همزمان با مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در البرز اجرا شد.

مربیان مراکز کانون استان به این طرح پیوستند و به مناسبت ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری، با همراهی اعضا و خانواده‌ها درخت کاشتند. فعالیت‌های جانبی دیگری از جمله قصه گویی، شعرخوانی، معرفی، روخوانی و اشتراک گذاری کتاب‌هایی مانند «خزان برگک»، «درخت بخشنده»، «موشه و درخت سیب» و «چرا من باید از طبیعت محافظت کنم؟» در فضای مجازی و معرفی حضوری، بیان احادیثی در رابطه با اهمیت درخت و درختکاری در اسلام و تأثیر کاشت درخت در محیط زیست برای کودکان و نوجوانان در این مراکز انجام شد.

بر این اساس مدرسه شهید احمدی چهارباغ میزبان کتابخانه ی سیار روستایی بود و کاشت درخت توسط دانش آموزان این مدرسه با همراهی علی امام وردی زاده، مربی سیار کانون البرز انجام شد. زینب عاشری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز نیز با حضور در حیاط مرکز فرهنگی، هنری شماره ۳ کانون کرج، در آئین درختکاری و طرح سفیران سبز حضور یافت و از تأثیرات چنین برنامه‌هایی بر رشد کودکان و نوجوانان سخن گفت.

در این مرکز نهالی به نام پسران دبستان «پدیده البرز» کاشته و بیاینه روز درختکاری نیز توسط یکی از دانش آموزان قرائت شد. کودکان در این بیانیه هر جوانه را اشتیاقی دانستند برای زندگی و هر گیاه را امیدی برای فردایی سبز و هر نهال را بهاری شگفت انگیز در دستان امن زمین و گفتند که طبیعت در انتظار درختانی است که در اندیشه ما جوانه می‌زند و تولد نهال‌های کوچک را که روزی درختان سرسبز خاک می‌شوند جشن گرفتند.

در این مرکز پس از اجرای برنامه کارگاه ادبی برگزار شد و دانش آموزان با راهنمایی سپیده داداش زاده رابط ادبی مرکز، در مورد احساس درختی که کاشته شد و گفت وگوی درخت با آنها مطلب نوشتند. فاطمه موسوی مادربزرگ البرزی و عضو انجمن قصه گویی کانون و برگزیده چند دوره جشنواره بین المللی نیز با انتشار ویدئویی از سوی مسؤول انجمن، خاطره درختکاری را به مناسبت این روز تعریف و در طرح سفیران سبز مشارکت کرد.

کد مطلب 6046992

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