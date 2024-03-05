طرح سفیران سبز در مراکز کانون پرورش فکری البرز اجرا شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «سفیران سبز» به منظور مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و با هدف فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و ترویج ارزش‌های حفظ محیط زیست در بین کودکان و نوجوانان، همزمان با مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در البرز اجرا شد.

مربیان مراکز کانون استان به این طرح پیوستند و به مناسبت ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری، با همراهی اعضا و خانواده‌ها درخت کاشتند. فعالیت‌های جانبی دیگری از جمله قصه گویی، شعرخوانی، معرفی، روخوانی و اشتراک گذاری کتاب‌هایی مانند «خزان برگک»، «درخت بخشنده»، «موشه و درخت سیب» و «چرا من باید از طبیعت محافظت کنم؟» در فضای مجازی و معرفی حضوری، بیان احادیثی در رابطه با اهمیت درخت و درختکاری در اسلام و تأثیر کاشت درخت در محیط زیست برای کودکان و نوجوانان در این مراکز انجام شد.

بر این اساس مدرسه شهید احمدی چهارباغ میزبان کتابخانه ی سیار روستایی بود و کاشت درخت توسط دانش آموزان این مدرسه با همراهی علی امام وردی زاده، مربی سیار کانون البرز انجام شد. زینب عاشری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز نیز با حضور در حیاط مرکز فرهنگی، هنری شماره ۳ کانون کرج، در آئین درختکاری و طرح سفیران سبز حضور یافت و از تأثیرات چنین برنامه‌هایی بر رشد کودکان و نوجوانان سخن گفت.

در این مرکز نهالی به نام پسران دبستان «پدیده البرز» کاشته و بیاینه روز درختکاری نیز توسط یکی از دانش آموزان قرائت شد. کودکان در این بیانیه هر جوانه را اشتیاقی دانستند برای زندگی و هر گیاه را امیدی برای فردایی سبز و هر نهال را بهاری شگفت انگیز در دستان امن زمین و گفتند که طبیعت در انتظار درختانی است که در اندیشه ما جوانه می‌زند و تولد نهال‌های کوچک را که روزی درختان سرسبز خاک می‌شوند جشن گرفتند.

در این مرکز پس از اجرای برنامه کارگاه ادبی برگزار شد و دانش آموزان با راهنمایی سپیده داداش زاده رابط ادبی مرکز، در مورد احساس درختی که کاشته شد و گفت وگوی درخت با آنها مطلب نوشتند. فاطمه موسوی مادربزرگ البرزی و عضو انجمن قصه گویی کانون و برگزیده چند دوره جشنواره بین المللی نیز با انتشار ویدئویی از سوی مسؤول انجمن، خاطره درختکاری را به مناسبت این روز تعریف و در طرح سفیران سبز مشارکت کرد.