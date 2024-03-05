به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه، عصر سه‌شنبه در نشست صمیمی جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی استان مرکزی اظهار کرد:

رئیس جمهور بر پیوست مردمی‌سازی فعالیت‌ها و تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورزی تأکید دارند.

وی رویکرد محوری دولت سیزدهم را مردمی‌سازی عنوان کرد و افزود: دولت تلاش کرده این مهم را که جزو آرمان‌ها و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است محقق کند و تعامل و همراهی تشکل‌های مردمی در این راستا نقش برجسته ای دارد.



استاندار مرکزی ادامه داد: گروه‌های مردمی همواره در کنار دولت بوده‌اند و در بسیاری از موضوعات حتی از بخش‌های اداری و دولتی که درگیر بروکراسی هستند پیشی گرفته‌اند.

مخلص الائمه گفت: دولت در انجام امور در حوزه مردمی‌سازی به تازگی ورود کرده و برای موفقیت‌های بیشتر تمام دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند.

استان مرکزی در حوزه فعالیت سمن‌ها سرآمد است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این نشست گفت: بیش از ۵۰۰ تشکل و سازمان مردم نهاد این استان در بخش‌های مختلف فعالیت دارند.

بهنام نظری افزود: تشکل‌های مردم نهاد حلقه‌های واسط مستحکمی هستند که همراه و همگام با دولت با تعهد وارد عرصه شده‌اند و خدمات زیادی از سوی این سازمان‌ها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: استان مرکزی در حوزه فعالیت سمن‌ها به لحاظ کمی و کیفی جزو استان‌های سرآمد کشور است.