محمدامین بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در آستانه بیستمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت گسترده‌ای دارند که اثرگذاری آنها در تغییرات فرهنگی مردم جامعه بسیار مؤثر است بنابراین باید استقبال مردم از کتاب در جامعه بیشتر شود.

وی افزود: تعداد ۸۹ باب کتابخانه عمومی در سراسر استان کرمانشاه وجود دارد که با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب هم اکنون حدود ۶۰ هزار نفر عضو این کتابخانه‌ها هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌ های عمومی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند از طریق سایت samanpl.ir و یا به صورت حضوری به کتابخانه عمومی محل خود مراجعه کنند و کد عضویت رایگان را دریافت نمایند و برای یکسال تمام عضو کتابخانه عمومی باشند و از منابع آن بهرمند شوند.

بهرامی خاطرنشان کرد: کد عضویت تا پایان اسفند ماه سال جاری معتبر است و افراد که کد را دریافت کردند باید در اسرع وقت به کتابخانه مراجعه کنند.