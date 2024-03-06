اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر است.
پنجشنبه ۱۷ اسفند
* هوادار تهران – ذوب آهن - ساعت ۱۷:۲۰
داوران: کوپال ناظمی – فرهاد فرهادپور – محمدصالح عرب آبادی – علی بای ناظر: البرز حاجی پور
* ملوان انزلی – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۷:۳۰
داوران: یاسر همرنگ – محسن سلطانی – علی رعیت – شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری
* نفت آبادان – نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۴۰
داوران: سعید رحیمی مقدم – محمد عطایی – مهدی سیفی – ایمان کهیش ناظر: اکبر بخشی زاده
جمعه ۱۸ اسفند
* مس رفسنجان – تراکتور تبریز - ساعت: ۱۷:۱۰
داوران: محمدرضا تارخ – نجف پناهی – سعید زیبا – مسعود حقیقی ناظر: ایرج نظری
* سپاهان – پیکان - ساعت : ۱۷:۲۰
داوران: حسین زمانی – امید افخمی – مرتضی یوسف شهریاری – فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی
* پرسپولیس – فولاد خوزستان - ساعت: ۱۷:۳۰
داوران: سیدرضا مهدوی – عباس پورحیدری – رضا حیدری – حسین زیاری ناظر: رسول فروغی
* شمس آذر قزوین – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷:۳۰
داوران: علی اصغر مؤمنی – محمدعلی پورمتقی – مرتضی سلمان نژاد – مهرداد خسروی ناظر: حسین خانبان
* استقلال خوزستان – استقلال - ساعت ۱۹:۴۵
داوران: موعود بنیادی فرد – علیرضا ایلدروم – علی احمدی – روح الله شریفی ناظر: رحیم رحیمی مقدم
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