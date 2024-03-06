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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۴

اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر است.

پنجشنبه ۱۷ اسفند

* هوادار تهران – ذوب آهن - ساعت ۱۷:۲۰
داوران: کوپال ناظمی – فرهاد فرهادپور – محمدصالح عرب آبادی – علی بای ناظر: البرز حاجی پور

* ملوان انزلی – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۷:۳۰
داوران: یاسر همرنگ – محسن سلطانی – علی رعیت – شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری

* نفت آبادان – نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۴۰
داوران: سعید رحیمی مقدم – محمد عطایی – مهدی سیفی – ایمان کهیش ناظر: اکبر بخشی زاده

جمعه ۱۸ اسفند

* مس رفسنجان – تراکتور تبریز - ساعت: ۱۷:۱۰
داوران: محمدرضا تارخ – نجف پناهی – سعید زیبا – مسعود حقیقی ناظر: ایرج نظری

* سپاهان – پیکان - ساعت : ۱۷:۲۰
داوران: حسین زمانی – امید افخمی – مرتضی یوسف شهریاری – فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

* پرسپولیس – فولاد خوزستان - ساعت: ۱۷:۳۰
داوران: سیدرضا مهدوی – عباس پورحیدری – رضا حیدری – حسین زیاری ناظر: رسول فروغی

* شمس آذر قزوین – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷:۳۰
داوران: علی اصغر مؤمنی – محمدعلی پورمتقی – مرتضی سلمان نژاد – مهرداد خسروی ناظر: حسین خانبان

* استقلال خوزستان – استقلال - ساعت ۱۹:۴۵
داوران: موعود بنیادی فرد – علیرضا ایلدروم – علی احمدی – روح الله شریفی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

کد مطلب 6047675

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    نظرات

    • ن IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      لعنت به داورهای فوتبال فاسد ایران.
    • ن IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      فوتبال فاسد داور نمی خواد.

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