اسامی داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر است.

پنجشنبه ۱۷ اسفند

* هوادار تهران – ذوب آهن - ساعت ۱۷:۲۰

داوران: کوپال ناظمی – فرهاد فرهادپور – محمدصالح عرب آبادی – علی بای ناظر: البرز حاجی پور

* ملوان انزلی – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۷:۳۰

داوران: یاسر همرنگ – محسن سلطانی – علی رعیت – شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری

* نفت آبادان – نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۴۰

داوران: سعید رحیمی مقدم – محمد عطایی – مهدی سیفی – ایمان کهیش ناظر: اکبر بخشی زاده

جمعه ۱۸ اسفند

* مس رفسنجان – تراکتور تبریز - ساعت: ۱۷:۱۰

داوران: محمدرضا تارخ – نجف پناهی – سعید زیبا – مسعود حقیقی ناظر: ایرج نظری

* سپاهان – پیکان - ساعت : ۱۷:۲۰

داوران: حسین زمانی – امید افخمی – مرتضی یوسف شهریاری – فرزاد منصوری ناظر: محسن قهرمانی

* پرسپولیس – فولاد خوزستان - ساعت: ۱۷:۳۰

داوران: سیدرضا مهدوی – عباس پورحیدری – رضا حیدری – حسین زیاری ناظر: رسول فروغی

* شمس آذر قزوین – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷:۳۰

داوران: علی اصغر مؤمنی – محمدعلی پورمتقی – مرتضی سلمان نژاد – مهرداد خسروی ناظر: حسین خانبان

* استقلال خوزستان – استقلال - ساعت ۱۹:۴۵

داوران: موعود بنیادی فرد – علیرضا ایلدروم – علی احمدی – روح الله شریفی ناظر: رحیم رحیمی مقدم