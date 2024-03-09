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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۳۶

در گفت و گو با عکاس حیات وحش مطرح شد؛

لحظه ناب در آسمان خراسان جنوبی/عکاس درمیانی حضور «هما» را ثبت کرد

لحظه ناب در آسمان خراسان جنوبی/عکاس درمیانی حضور «هما» را ثبت کرد

بیرجند-عکاس نمونه حیات وحش در خراسان جنوبی گفت: برای عکاسی از پرنده کرکس هما تلاش فراوانی کردم تا توانستم یک ماه قبل این لحظه ناب را ثبت کنم.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چند روز قبل خبر مشاهده شدن پرنده هما سعادت یا همان همای سعادت در خراسان جنوبی در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد.

از آنجایی که در فرهنگ ایران و از جمله خراسان جنوبی پرنده هما خوش یمن است این خبر برای اهالی دیار خاوران بسیار شیرین بود.

اهمیت یک عکس از طبیعت

این عکس تنها ثبت مشاهده شدن یک نمونه بی نظیر حیات وحش نبود بلکه نشانی از ظرفیت‌های بی بدیل استان خراسان جنوبی محسوب می‌شد.

به سراغ هنرمندی رفتیم که از این پرنده عکس گرفته بود.

جوانی که در روستای تخته جان شهرستان درمیان زندگی می‌کند. شهرستانی که در خراسان جنوبی به ظرفیت‌های بی بدیل طبیعی و محیط زیست مشهور است و یک منطقه حفاظت شده استان در این منطقه قرار دارد.

سعید کاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من از قبل با موبایلم از پرندگان و حیات وحش فیلم و عکس می‌گرفتم.

لحظه ناب در آسمان خراسان جنوبی/عکاس درمیانی حضور «هما» را ثبت کرد

عکاس نمونه و برتر حیات وحش در خراسان جنوبی گفت: اما بعد با عکاسانی آشنا شدیم که به صورت حرفه‌ای از طبیعت و پرندگان فیلم و عکس می‌گرفتند و به من آموزش دادند که چگونه می‌توان عکس‌های بهتر با کیفیت تری گرفت.

وی درباره عکسی از پرنده همای گرفته است، اظهار کرد: من این پرنده را در محل زندگی مان، شهرستان درمیان، روستای تخته جان دیده بودم ولی فرصتی برای عکاسی از او فراهم نشد.

کاملی که متولد سال ۱۳۶۳ است، بیان کرد: تا اینکه توانستم در حدود یک ماه قبل در همین منطقه از پرنده کرکس هما یا همان همای سعادت در فاصله نزدیک عکس گرفتم.

ثبت یک عکس نادر

وی افزود: هیچکس تاکنون نتوانسته است در این فاصله نزدیک از این پرنده بالغ عکس بگیرد (عکاس دیگری از همای نابالغ عکس گرفته است.

عکاس نمونه حیات وحش در بیرجند گفت: من اهل کوهنوردی، کشاورزی و طبیعت گردی هستم و از این نظر با طبیعت انس دارم.

کاملی بیان کرد: بودن در طبیعت آرامش خاصی به من می‌دهد و از این نظر کار خودم را دوست دارم.

وی افزود: از همه کسانی که در مسیر عکاسی از طبیعت به من کمک کردند و آموزش‌های لازم را از آنها فرا گرفتم بسیار تشکر و قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 6047686

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    نظرات

    • من IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      12 2
      پاسخ
      موفق باشید ... این هما و بارش ها فصل جدیدی در زندگی مردم خیران رقم بزند به امید حق...
      • ۰۰ IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        6 6
        بابا این هما سعادت میگن دلیل بارش نمیشه یا دلیل خوشی این ی نوع نشانه هست برای خوشی مگه
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      19 0
      پاسخ
      خیلی با ابهت و زیباست
    • رضا IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      17 0
      پاسخ
      بسیار عالی بود موفق باشی
    • حمید IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      13 0
      پاسخ
      بسیار عالی موفق پیروز باشید
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      11 0
      پاسخ
      شایدمردم آزادبخت دربیان
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      10 0
      پاسخ
      شایدمردم از بدبختی دربیان
    • فاطمه غفاری IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      5 0
      پاسخ
      دمتگرم همشهری هنرمند ما.. پرچم تخته جان رو بردین بالا💪
    • محمد رضا IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      2 1
      پاسخ
      بسیار عالی خسته نباشید
    • محمد رضا IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      3 3
      پاسخ
      واقعا دستت درد از نزدیک ندیده بودم نوکش هم صاف هست مثل عقاب نیست خیلی قشنگ هست
    • کاملی IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      1 1
      پاسخ
      دمت گرم هم کلاته ای ❤️❤️
    • محمد IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید بسیار زیبا

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