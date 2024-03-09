لحظه ناب در آسمان خراسان جنوبی/عکاس درمیانی حضور «هما» را ثبت کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چند روز قبل خبر مشاهده شدن پرنده هما سعادت یا همان همای سعادت در خراسان جنوبی در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد.

از آنجایی که در فرهنگ ایران و از جمله خراسان جنوبی پرنده هما خوش یمن است این خبر برای اهالی دیار خاوران بسیار شیرین بود.

اهمیت یک عکس از طبیعت

این عکس تنها ثبت مشاهده شدن یک نمونه بی نظیر حیات وحش نبود بلکه نشانی از ظرفیت‌های بی بدیل استان خراسان جنوبی محسوب می‌شد.

به سراغ هنرمندی رفتیم که از این پرنده عکس گرفته بود.

جوانی که در روستای تخته جان شهرستان درمیان زندگی می‌کند. شهرستانی که در خراسان جنوبی به ظرفیت‌های بی بدیل طبیعی و محیط زیست مشهور است و یک منطقه حفاظت شده استان در این منطقه قرار دارد.

سعید کاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من از قبل با موبایلم از پرندگان و حیات وحش فیلم و عکس می‌گرفتم.

عکاس نمونه و برتر حیات وحش در خراسان جنوبی گفت: اما بعد با عکاسانی آشنا شدیم که به صورت حرفه‌ای از طبیعت و پرندگان فیلم و عکس می‌گرفتند و به من آموزش دادند که چگونه می‌توان عکس‌های بهتر با کیفیت تری گرفت.

وی درباره عکسی از پرنده همای گرفته است، اظهار کرد: من این پرنده را در محل زندگی مان، شهرستان درمیان، روستای تخته جان دیده بودم ولی فرصتی برای عکاسی از او فراهم نشد.

کاملی که متولد سال ۱۳۶۳ است، بیان کرد: تا اینکه توانستم در حدود یک ماه قبل در همین منطقه از پرنده کرکس هما یا همان همای سعادت در فاصله نزدیک عکس گرفتم.

ثبت یک عکس نادر

وی افزود: هیچکس تاکنون نتوانسته است در این فاصله نزدیک از این پرنده بالغ عکس بگیرد (عکاس دیگری از همای نابالغ عکس گرفته است.

عکاس نمونه حیات وحش در بیرجند گفت: من اهل کوهنوردی، کشاورزی و طبیعت گردی هستم و از این نظر با طبیعت انس دارم.

کاملی بیان کرد: بودن در طبیعت آرامش خاصی به من می‌دهد و از این نظر کار خودم را دوست دارم.

وی افزود: از همه کسانی که در مسیر عکاسی از طبیعت به من کمک کردند و آموزش‌های لازم را از آنها فرا گرفتم بسیار تشکر و قدردانی می‌کنم.