به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، طرح پایش بازار نوروزی و ماه مبارک رمضان از ۱۵ اسفند امسال تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین سرعت، دقت و انصاف را لازمه رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی دانسته افزود: با توجه به اختیارات قانونی تعزیرات حکومتی، گشت‌های مشترک با حضور رؤسای شعب برگزار و در صورت مشاهده و احراز تخلف، حکم قانونی در محل صادر و اجرا می‌شود.

حسن پور به لزوم پایش فرایند نگهداری و عرضه کالاهای اساسی تاکید کرده گفت: با توجه به درخواست به حق مردم، شرایط بازار و نوسان قیمت‌ها، برای پیشگیری از سو استفاده‌های احتمالی، علاوه بر نظارت خرده فروشان و کسب و کارهای کوچک، شرکت‌های تولیدی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انبارها، بنکداری ها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌های مرغ و گوشت، مجتمع‌های رفاهی، پایانه‌های مسافربری و… بازرسی و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

به گفته حسن پور، گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری دستگاه‌های ناظر به صورت تمام وقت در سطح استان برگزار می‌شود.