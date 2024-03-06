زنگ نیکوکاری در سرعین نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سرعین صبح چهارشنبه در آیین نواخته شدن زنگ نیکوکاری که به صورت استانی در شهرستان توریستی سرعین برگزار شد، اظهار کرد: در کنار این نهاد انقلابی، خیران نیز از هر مناسبتی اعم از ملی و مذهبی استفاده کردند تا به چشم انتظاری خانواده‌های نیازمند پاسخی مثبت دهند.

باقر باقرزاده بیان کرد: خیران شهرستان سرعین هم در سال گذشته و هم در جشن نیکوکاری امسال مشارکت گسترده‌ای داشته و با هدف جلب رضایت الهی در دستگیری از نیازمندان و فقرا با احساس مسئولیت حاضر شدند.

وی افزود: برجسته‌ترین آیات و روایات الهی با مضامین کمک به همنوع است چرا که حیات جامعه بشری، احساس درد همنوع و فریادرسی و کمک به دیگران است که در قالب اشعار و حکایات غنی در کشور به آن توجه شده است.

فرماندار شهرستان سرعین ۱۴ اسفند سالروز تشکیل نهاد انقلابی و ارزشی کمیته امداد را گرامی داشت و گفت: امام راحل(ره) با دوراندیشی بی‌نظیر به شکل‌گیری این نهاد فرمان داده و سعی کردند تا در راس کارها رسیدگی به مستضعفان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز در کنار خیران، دانش آموزان نیز راه و رسم کمک به دیگران را آموختند و با اهدای قلک‌ها و کوچکترین هدایای خود بزرگ‌ترین سرمایه معنوی خود را که همان روح نوعدوستی است، به نمایش گذاشتند.

باقرزاده بیان کرد: دست خیران نیک اندیش این شهرستان گردشگری را به گرمی می‌فشاریم و قطعا در قله‌های مختلف از ظرفیت آنها در نشر و ترویج ارزش‌های انسانی استفاده خواهیم کرد.

کمیته امداد مروج کریم پروری است

امام جمعه شهرستان سرعین نیز در این مراسم گفت: کمیته امداد به عنوان یاریگر اقشار نیازمند در تلاش برای جذب کمک‌های مردمی و کریم پروری است.

حجت‌الاسلام محمد شیرعلیپور اظهار کرد: برخلاف تبلیغات منفی دشمنان که نظام اسلامی و مجموعه کمیته امداد را متهم به گداپروری می‌کنند، این نهاد انقلابی در تلاش است تا بر مشی و سیره انبا و اولیای الهی دستگیری از همنوع و نیازمندان را به عنوان یک حرکت شایسته و مناسب مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: این سیره در رفتار و منش خیران جلوه‌گری می‌کند چرا که بسیاری از خیران در نهایت گمنامی اما نیکنامی سعی می‌کنند احسان و نیکی خود را نشان دهند.

حجت الاسلام شیرعلی پور بیان کرد: در قرآن کریم به موضوع احسان و نیکی اهتمام جدی شده و همواره در کنار واجبات الهی نظیر نماز، روزه و حج از انفاق نیز سخن به میان آمده است.

امام جمعه شهرستان سرعین گفت: بر اساس این الگوی شایسته، ترویج روحیه خیر و احسان در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و در این راستا از ظرفیت مردمی نیز استفاده شده است.

وی افزود: احسان و نیکی تنها وظیفه کمیته امداد نیست بلکه در کنار این نهادهای حمایتی خود مردم نیز باید با الگو گیری از سیره ائمه اطهار(ع) به ویژه حضرت علی بن ابیطالب(ع)، بکوشند تا روحیه کریم پروری در جامعه گسترش پیدا کند.

حجت الاسلام شیرعلیپور خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر به واسطه جمع‌آوری کمک‌های مردمی و خیران، اقدامات خوبی در شهرستان گردشگری سرعین آغاز شده و در آستانه عید نوروز بیشترین آثار و برکات این امر خداپسندانه را شاهد خواهیم بود.