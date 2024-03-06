هافبک اکوادوری به استقلال خوزستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در نقل و انتقالات نیم فصل توانسته عملکرد خوبی را در جذب بازیکن داشته باشد. استقلال خوزستان در نقل و انتقالات، آسو رستم، پیمان رنجبری، داستونبک تورسونوف، ساویو روبرتو، سعید ایران خواه، عثمان اندونگ و علیرضا رحمتی را تاکنون به خدمت گرفته‌اند و با «سرجیو کویین ترو چاوز» هافبک اکوادوری به توافق رسیدند و این بازیکن با عقد قراردادی تا پایان فصل راهی این تیم شد تا شاگرد سید سیروس پورموسوی باشد.

سرجیو کویین ترو چاوز سابقه حضور در تیم فوتبال زیر ۲۳ سال اکوادور را داشته و در تیم بارسلونا اکوادور نیز بازی کرده است. تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته نوزدهم لیگ برتر میزبان استقلال تهران است و پورموسوی در صورت صلاحدید می‌تواند از خرید جدید خود در این بازی رونمایی کند. این دیدار روز جمعه ۱۸ اسفند و از ساعت ۱۹:۴۵ برگزار می‌شود.