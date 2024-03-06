مسئولان در میدان گره گشایی از امور مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی صبح چهارشنبه در همایش نقش مردم در هندسه مراسم و مناسبت‌های انقلابی اظهار کرد: مردم ایران همواره حماسه ساز بوده‌اند و حکومتی زیر سایه دین را تشکیل دادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: وقتی حرف از مردم زده می‌شود مقصود همه مردم ایران بدون در نظر گرفتن پست‌ها و سمت‌های اعتباری است.

مشرفی اظهار کرد: حتی طبق فرهنگ قرآنی کارگزاران نظام دینی از خود مردم هستند و جایگاه خاص و ویژه ای ندارند که این مهم را باید مد نظر قرار داد.

وی با اشاره به نقش پشتیبانی مردمی در حراست از انقلاب بیان کرد: امام (ره) فرمودند با جرأت می‌کنم توده‌های میلیونی مردم ایران از مردم حجاز در عهد پیامبر (ص) بهتر هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: حال که مردم در انتخابات وظیفه خود را به خوبی انجام دادند ما مدیران نیز باید در میدان برای مردم کار و تلاش انجام دهیم که این مهم نیاز به بازنگری برخی مسیرها دارد.

مشرفی اظهار کرد: باید انس بیشتری در جامعه با قرآن و مساجد وجود داشته باشد.

وی با اشاره به سند تحول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در این شورا همه ما با همدیگر کار و تلاش در مناسبت‌های مختلف انجام می‌دهیم.