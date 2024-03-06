شمار اهداکنندگان عضو در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم محمودی صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم درختکاری با اشاره به این که مراسم غرس ۲۶ نهال که به نام جان بخشان مرگ مغزی شهرستان ساری در پارک ملل برگزار شد، اهدای عضو را کاری بزرگ و بسیار ارزشمند خواند و بر نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: تصمیم اهدای عضو از سوی خانواده‌ها در آن بازه زمانی کوتاه، گرفتن یک تصمیم بسیار سخت و در عین حال حیاتی است که این روح بزرگ خانواده‌ها، ارزشمند و قابل تقدیر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا با مشارکت شهرداری ساری این مراسم سمبلیک را پایه‌گذاری کنیم و امروز به یاد این عزیزان، نهال‌هایی را خواهیم کاشت.

این مسؤول ادامه داد: این عزیزان هم یاد خود را جاودانه کردند و هم انسانی را نجات بخشیدند و فداکاری آنان و خانواده‌های اهداکنندگان عضو قابل ستایش است.

محمودی مطرح کرد: خوشبختانه در استان مازندران تعداد اهداکنندگان عضو مطلوب است و امروز بنا داریم تا بدعتی را برای تکریم این اقدام فداکارانه بنا بگذاریم و قسمتی از پارک ملل را به عنوان قطعه جاودانه‌های پیوند و یادمان اهداکنندگان عضو نامگذاری کنیم.