به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح سه‌شنبه در بازدید از شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: با توجه به مأموریتی که دادستان کشور محول کرده بود نسبت به بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان اقدام شد.

وی اضافه کرد: اقدامات خوبی توسط دستگاه قضائی استان به منظور ترخیص کالاها و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی صورت گرفته و کالاها در سریع‌ترین زمان تعیین تکلیف می‌شوند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به تعیین تکلیف خودروها و وسایل نقلیه تصریح کرد: در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعیین تکلیف وسایل نقلیه در این انبارها اقدام می‌شود.

وی با اشاره به حمایت قوه قضائیه از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال وظیفه داریم کمک کنیم و در این راستا توسعه و تقویت اشتغال و رفع موانع تولید را با جدیت دنبال می‌کنیم.

جمادی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائی در کنار فعالان حوزه تولید است و تلاش می‌شود که به تولید و اشتغال کمک شود و زمینه رفع مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان فراهم شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این دیدار اظهار کرد: ۵۵۰ هکتار از اراضی این منطقه برای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و خدمات اختصاص یافته است.

احمد دشتی‌زاده از پیگیری ویژه برای حمایت از تولید و اشتغال در این منطقه خبر داد و بیان کرد: به منظور رفع پرونده‌های حقوقی و قضائی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.