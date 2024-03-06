باشگاه استقلال خوزستان با یک بازیکن آمریکایی به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال خوزستان تحت هدایت سیروس پورموسوی در نیم فصل نخست نتوانسته بود نتایج خوبی کسب کند و با گذشت ۱۵ بازی فقط توانست یک برد کسب کنند.

عملکرد ضعیف خوزستانی‌ها، مدیران این باشگاه را مجاب کرد که در تعطیلات نیم فصل خانه‌تکانی در تیم انجام دهند تا بتوانند در ادامه لیگ وضعیت بهتری داشته باشند و همین موضوع باعث شد این تیم چند بازیکن خارجی را جذب کند.

باشگاه استقلال خوزستان به دنبال یک بازیکن خارجی دیگر است و این بازیکن امروز وارد خوزستان می‌شود که پس از تست‌های پزشکی با تأیید مدیرعامل باشگاه جذب تیم شود.

در صورتی که این انتقال انجام شود، بازیکن اکوادوری پنجمین خارجی این فصل آبی پوشان خوزستان خواهد بود.

استقلال خوزستان در ۱۸ هفته از لیگ برتر، ۲ برد، ۶ تساوی و ۱۰ شکست را در کارنامه خود ثبت کرده تا با ۱۲ امتیاز در رده چهاردهم جدول لیگ برتر قرار بگیرد.