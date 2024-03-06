رییس جمهور وارد سیستان و بلوچستان شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در حاشیه مراسم روز درختکاری، رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه ای در خصوص سیل جنوب سیستان و بلوچستان داشتند و گفتند: «این سیلی که در ناحیه جنوبی استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد خسارت‌هایی وارد کرده به مردم و خسارت‌های زیادی هم وارد کرده است. حتماً امدادهایی که دارد انجام می‌گیرد بایستی ادامه پیدا کند، بحمداللّه گروه‌های امدادی چه از مسؤولان دولتی و چه غیر آنها مشغول کار هستند، تلاش می‌کنند، کمک می‌کنند، باید ادامه پیدا کند و دیگرانی که می‌خواهند، می‌توانند، مشتاق به ورود در این کمک‌ها هستند، آنها هم وارد بشوند و اضافه کنند بر این کمک‌ها، همبستگی ملی برای امدادرسانی به سیل زدگان جنوب این استان شدت گیرد».

در زوهای اخیر شاهد حضور مسئولان عالی رتبه کشور از وزیر نیرو تا وزیر کشور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس مرکز امداد هوایی جمعیت هلال احمر، دبیر کل جمعیت هلال احمر، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلام و غیره بودیم و امروز و پس از برگزاری جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور نیز دقایقی قبل از طریق فرودگاه کنارک، وارد این استان شد.