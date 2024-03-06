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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

تشییع شهید مدافع امنیت استان فردا در یاسوج برگزار می شود

تشییع شهید مدافع امنیت استان فردا در یاسوج برگزار می شود

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: فردا پنجشنبه ساعت ۹ صبح، تشییع شهیدمدافع امنیت، شهیدهادی راستگو ازستاد فرماندهی انتظامی استان به سمت میدان هفت تیر برگزارمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با همراهی مردم شهید پرور، پیکر این شهید والامقام به سمت زادگاهش روستای گنجه‌ای بزرگ رهسپار می‌شود.

وی بیان داشت: شهادت این فرزند استان، در حال انجام وظیفه رخ داد و مأموران گشت کلانتری ۱۲ این شهرستان در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از محلات بویراحمد برای بررسی موضوع به محل درگیری اعزام شدند.

هاشمی تصریح کرد: سرباز وظیفه «هادی راستگو» در حال انجام وظیفه در این درگیری با اسلحه برنو از ناحیه سر و صورت مجروح و حین انتقال به بیمارستان به فیض شهادت نائل آمد و گروهبان یکم «سید محمدرضا روانسالار» نیز از ناحیه پا مجروح شد.

کد مطلب 6048006

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