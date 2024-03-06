طرح آمایش سرزمینی ورزش راهی برای تحقق عدالت ورزشی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی بیان کرد: دوم بهمن جلسه شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی پس از مدت‌ها با حضور رئیس جمهور برگزار شد که در آن به موارد مهمی در حوزه ورزش اشاره و برای تحقق آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موارد پیگیری، اجرای طرح آمایش سرزمینی در ورزش بود؛ طرحی که قرار است بر اساس آن امکانات و ظرفیت‌های ورزشی هر استان، شهر و حتی روستا مورد بررسی قرار بگیرد و خیلی زود برای بهتر شدن شرایط تصمیم‌ها و اقدام‌های لازم از سوی دولت، وزارت کشور، اداره‌های کل ورزش و جوانان استان و شهرستان اجرایی شود.

حقیقی تصریح کرد: طرح آمایش سرزمینی ورزش، برای تحقق عدالت ورزشی و هدر نرفتن سرمایه‌های ورزش در چهار ماه آینده آماده می‌شود در این طرح ساز و کار بر اجرا و نظارت بر پروژه‌های ورزشی در شورای عالی ورزش کشور در اجرای سند تحول دولت مردمی مورد تاکید قرار می‌گیرد و علاوه بر این پروژه‌های نیمه تمام، بازسازی، تعمیر و نگهداری از ظرفیت‌هایی که داریم هم مورد نظر است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح یک برنامه ریزی ۱۰ ساله است که در دو بازه زمانی ۵ ساله اجرایی خواهد شد که این طرح می‌تواند با یک نگاه عادلانه و تخصصی به ورزش، این حوزه را متحول کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در این طرح دو موضوع مهم مورد نظر و تأکید است که نخستین آن مربوط به شناسایی امکانات و اماکن ورزشی موجود در استان بوده و تمام امکانات ورزشی که در اختیار اداره‌ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، مجموعه‌های کارگری، مجموعه‌های نیروهای مسلح و… است، فهرست‌برداری شده و پس از آن در سامانه‌ای که به همین منظور آماده شده، نقطه‌گذاری می‌شود.