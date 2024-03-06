جزییات تولید و نحوه استفاده ۱۴ دستگاه هموژنایزر ساخت داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: پس از تولید و کسب استانداردهای لازم برای ۱۴ دستگاه هموژنایزر ساخت داخل و تحویل این دستگاه‌ها به ادارات کل استان‌ها، در کنار آن کارگاه آموزشی نحوه کار با دستگاه برای کارشناسان سم شناسی استان‌ها، نیز برگزار می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تصریح کرد: دستگاه تحویلی جدید نسبت به نمونه اولیه تغییرات زیادی داشته و بر اساس بازخوردهای استان‌ها، دستگاه ارتقا داده شده است که از جمله تغییرات آن می‌توان به راحتی حمل و نقل دستگاه و کوچک‌تر شدن ابعاد آن اشاره کرد.

وی در مورد امکان صادرات تولیدات مرکز تحقیقات نیز گفت: مرکز تحقیقات برای صادرات محصولات خود آمادگی لازم را دارد، اما در این میان برخی مراحل اداری وجود دارد که ممکن است روند کار را طولانی کند.

صابری تصریح کرد: در خصوص صادرات محصولات از جمله دستگاه هموژنایزر با ستاد توسعه زیست فناوری مذاکراتی داشته‌ایم تا در صورت تسهیل مراحل اداری، تعیین کشور گیرنده و آگاهی از استانداردهای مورد نظر آن کشور نسبت به صادرات اقدام کنیم.