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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

سرهنگ طرهانی:

زورگیر مسافربر نما، دستگیر شد

زورگیر مسافربر نما، دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارقی که تحت پوشش مسافربر اقدام به زورگیری از مسافران می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: با افزایش سرقت به عنف تحت پوشش راننده مسافربر در هفته‌های اخیر در محله شهرری و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد که یک سارق در قالب مسافربر، پس از سوار کردن مسافر به مقاصد مختلف شهر، در طول مسیر و در محله‌های خلوت با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری تلفن همراه، کارت بانکی، وجه نقد آنها می‌کند.

سرهنگ طرهانی گفت: با به دست آوردن این اطلاعات و با اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه سارق در محدوده شهر ری شناسایی و روز گذشته با هماهنگی‌های قضائی به محل اعزام و در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده به جرم خود اعتراف کرد و در ادامه چندین شاکی شناسایی و به پلیس آگاهی دعوت شده‌اند.

سرهنگ طرهانی در پایان با اشاره به اعزام متهمان به دادسرای شهرری خاطرنشان کرد: شهروندان آگاه باشند که به هیچ وجه سوار خودروهای مشکوک نشوند و در صورت امکان از ناوگان‌های حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 6048120

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