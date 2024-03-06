زورگیر مسافربر نما، دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: با افزایش سرقت به عنف تحت پوشش راننده مسافربر در هفته‌های اخیر در محله شهرری و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد که یک سارق در قالب مسافربر، پس از سوار کردن مسافر به مقاصد مختلف شهر، در طول مسیر و در محله‌های خلوت با تهدید سلاح سرد اقدام به زورگیری تلفن همراه، کارت بانکی، وجه نقد آنها می‌کند.

سرهنگ طرهانی گفت: با به دست آوردن این اطلاعات و با اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه سارق در محدوده شهر ری شناسایی و روز گذشته با هماهنگی‌های قضائی به محل اعزام و در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده به جرم خود اعتراف کرد و در ادامه چندین شاکی شناسایی و به پلیس آگاهی دعوت شده‌اند.

سرهنگ طرهانی در پایان با اشاره به اعزام متهمان به دادسرای شهرری خاطرنشان کرد: شهروندان آگاه باشند که به هیچ وجه سوار خودروهای مشکوک نشوند و در صورت امکان از ناوگان‌های حمل و نقل عمومی استفاده کنند.