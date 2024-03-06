به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا طاهری آشتیانی عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی کشور در برنامه رادیویی «گفتگوی فرهنگی» که از شبکه رادیو گفتوگو پخش شد، در مورد بررسی مشکلات صنعت چاپ کشور گفت: امروز کشورهای امارات و قطر مبادرت به تأسیس چاپخانههای پیشرفته در حوزه بسته بندی کردهاند، که این امر موجب گرفته شدن سهمی از صادرات ما و صادراتی که به واسطه بسته بندی ما انجام میشود خواهد شد.
وی افزود: غفلت از اهمیت صنعت چاپ و بسته بندی به حدی است که در مصنوعات پلیمری ۳۵ درصد از ظرفیت صادراتی هر ساله را از دست دادهایم. صنعت چاپ و بسته بندی به عنوان صنعتی که خود سردمدار و طلایه دار تحول و پیشرفت سایر صنایع است و اصلی ترین عامل وجه انطباق کالای ایرانی با بازارهای صادراتی است باید در اولویت قرار گیرد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بستهبندی کشور در ادامه گفت: تعاملات سیاسی حرف اول را در ایجاد بسترهای صادراتی میزند. در کشور ما نبود این تعاملات در صادرات مانند تحریمها در واردات عمل کرده است و اصلی ترین کلید گشایش صادرات روابط سیاسی است. امروزه صنعت چاپ و بسته بندی علیرغم تحریمهای خارجی و محدودیتهای داخلی زحمت زیادی برای به روز کردن و احراز استانداردهای روز دنیا کشیده است و به سبب به روز بودن و استاندارد بودن صنعت چاپ و بسته بندی در محصول خطیر «دارو» نیاز به بسته بندی از خارج کشور ندارد.
طاهری آشتیانی گفت: با توجه به اینکه صنعت چاپ و بسته بندی برای کالاها ایجاد ظرفیت، شخصیت و ماهیت میکند باید به نوعی دیگر دیده شود. باید متولی صنعت چاپ و بسته بندی نگاه عمیق به این صنعت داشته باشد و با یک نگاه و حساسیت ویژه اینصنعت را مورد بررسی قرار دهد. فعالان صنعت چاپ و بستهبندی برای بهروزرسانی ناوگان ماشین آلات و دستگاههای چاپ و بستهبندی با توجه به تحریمها مشکل دارند تا بتوانند مطابق استانداردها کالا را در بازارهای جهانی ارایه کنند، پرچمداران اینصنعت نیز کشورهای غربی هستند که تحریمهای ظالمانه علیه ایران قرار دادهاند. متأسفانه دستاندرکاران صنعت چاپ و بستهبندی از مشوقهای صادراتی بهرهمند نبوده و در گمرکات مشکلاتی دارند.
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