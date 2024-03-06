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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خبر داد؛

اجرای طرح «هزار مشعل» در کانون‌های مساجد گیلان

اجرای طرح «هزار مشعل» در کانون‌های مساجد گیلان

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از اجرای طرح «هزار مشعل» در کانون‌های مساجد استان خبر داد و گفت: مسجد محوری در رأس فعالیت‌های فرهنگی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از منتخبین کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت با تبریک ۱۸ اسفند، سالروز تأسیس کانون‌های مساجد کشور اظهار کرد: مسجد محوری در اولویت برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار دارد چون حلقه میانی است و می‌تواند اثرگذاری بیشتری به واسطه ارتباط با مردم در حوزه فرهنگ داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری بیشترین اعتبار را برای مساجد تخصیص داده‌ایم که تا پایان سال به حساب کانون‌های مساجد جهت رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری مسجد محور واریز خواهد شد.

طاهری با تشریح فعالیت‌های کانون‌های مساجد به طرح «هزار مشعل» اشاره کرد و افزود: «هزار مشعل» به واسطه فعالیت قریب به ۱۰۰۰ کانون در استان گیلان طراحی شده و در قالب این طرح هر کانون به مانند یک مشعل در فعالیت‌های فرهنگی محسوب شده است.

وی با بیان اینکه «هزار مشعل» یک اقدام فرهنگی گسترده در محلات است، تصریح کرد: طرحی تربیتی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی است که همزمان با سال جدید اجرا می‌شود.

کد مطلب 6048215

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