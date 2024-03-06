به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از منتخبین کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت با تبریک ۱۸ اسفند، سالروز تأسیس کانون‌های مساجد کشور اظهار کرد: مسجد محوری در اولویت برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار دارد چون حلقه میانی است و می‌تواند اثرگذاری بیشتری به واسطه ارتباط با مردم در حوزه فرهنگ داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری بیشترین اعتبار را برای مساجد تخصیص داده‌ایم که تا پایان سال به حساب کانون‌های مساجد جهت رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری مسجد محور واریز خواهد شد.

طاهری با تشریح فعالیت‌های کانون‌های مساجد به طرح «هزار مشعل» اشاره کرد و افزود: «هزار مشعل» به واسطه فعالیت قریب به ۱۰۰۰ کانون در استان گیلان طراحی شده و در قالب این طرح هر کانون به مانند یک مشعل در فعالیت‌های فرهنگی محسوب شده است.

وی با بیان اینکه «هزار مشعل» یک اقدام فرهنگی گسترده در محلات است، تصریح کرد: طرحی تربیتی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی است که همزمان با سال جدید اجرا می‌شود.