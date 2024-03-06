‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بخش بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد، با اشاره به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مهار تورم و رشد تولید گفت: انتظار می‌رود مدیران و مسؤولان هر حوزه در پایان هر سال گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند و امروز فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد بخش هوایی کشور در حوزه رشد تولید است.

وی تصریح کرد: بیش از ۴۰ سال است که صنعت هوایی کشور در شدیدترین و سختگیرانه ترین تحریم‌های بشری قرار دارد. تحریم‌های ظالمانه‌ای که امروز علیه صنعت غیرنظامی هوایی ایران اعمال می‌شود در هیچ دوره‌ای از تاریخ وجود نداشته است و ما در این شرایط باید در زمینه صنعتی کار کنیم که ایمنی و امنیت آن صددرصد باشد. تولید در این مجموعه شاخص‌هایی دارد که مهمترین آنها قرار داشتن در لبه تکنولوژی و فناوری است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری فناورانه و مردم پایه بودن را از دیگر ویژگی‌های تولیدات این حوزه دانست و با اشاره به اینکه این صنعت مستقیماً با مردم ارتباط دارد و اولین اشتباه ما آخرین اشتباه خواهد بود، بیان کرد: دشمن چشم دیدن حرکت صنعت هوایی کشور را ندارد زیرا این صنعت پیشران و پیشرفته است و اگر امروز با نگاهی دقیق این صنعت را تحریم می‌کند چون می‌خواهد از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به عمل آورد.

محمدی بخش با بیان اینکه کار در این عرصه جهادی است و دانشمندان این صنعت امروز علیرغم تحریم‌ها آن را سرپا نگهداشته اند، اظهار کرد: این حوزه امروز با فعالان گمنامی که دارد در حال درخشش در لبه تکنولوژی است و این موضوع را بازدیدکنندگان بین المللی از مجموعه صنعت هوایی کشور و ناظران این عرصه اذعان می‌کنند؛ این امر جز با همت مردان و زنان غیور و دانشمند این صنعت میسر و محقق نشده است.

وی بیان کرد: این صنعت امروز بیش از دو هزار قطعه هوایی تولید کرده که این قطعات بیش از ۳۰۰ هزار تیراژ داشته‌اند و خدمات این صنعت با بالاترین کیفیت به مردم ارائه می‌شود. نمایشگاه صنعت هوایی پیام ماحصل بخشی از این توانمندی هاست که خدمات آن امروز توسط شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شود. ویژگی‌های متعدد این نمایشگاه موجب شده آن را در تقویم سالیانه قرار دهیم تا مردم بیشتری از کشور بتوانند این توانمندی‌ها را ببینند.

محمدی بخش گفت: ترکیب مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های هوایی و فضایی و فناور با شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند موجب جهش تولید در این صنعت در سال آینده شود. مسؤولیت ما این است که به جوانان دانشگاهی اعتماد و گواهینامه‌های تخصصی را اعطا کنیم. باید بدانیم که راه برون رفت از تحریم‌ها و نیز شکست آنها خودباوری است. امروز تولیدات پهپادی ما مورد درخواست کشورهای دنیاست و ما بیش از ۱۳ هزار پهپاد را ثبت غیرنظامی کرده‌ایم.