موضع گیری عبداللطیف رشید درباره رخدادهای منطقه و جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید رییس جمهور عراق امروز میزبان ایلبروس کوتراشیف سفیر روسیه دربغداد بود.

در این دیدار رئیس جمهور عراق ضمن تاکید بر روابط قوی میان دو کشور بر اهمیت تلاش برای تقویت این روابط به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد.

وی بر ضرورت توسعه و فعالیت شرکت های روسیه در عراق نیز تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق به تحولات منطقه ای و بین المللی نیز اشاره و بر ضرورت توقف حمله های رژیم صهیونیستی به غزه و ارسال کمکها به این باریکه تاکید کرد.

وی همچنین به موضع بغداد درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز اشاره کرد و آنرا در راستای توقف جنگ و روی آوردن به گفتگو و تفاهم برای یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات میان دو کشور در راستای صلح و امنیت بین المللی، دانست.

سفیر روسیه نیز بر تقویت روابط و همکاری میان دو کشور تاکید کرد.