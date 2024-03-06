به گزارش خبرگزاری مهر . این مراسم با حضور احمد وحیدی؛ وزیر کشور، محمدعلی زلفی گل؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری، هاشم داداش پور؛ معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان، غلامعلی حداد عادل؛ رییس بنیاد سعدی، حجت الاسلام والمسلمین رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونین سایر وزارتخانه‌ها، سفرا و رایزنان فرهنگی و همچنین روسا و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها به همت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، برگزار شد.

دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام با حضور دکتر سعید جازاری، ریاست دانشگاه بین المللی اهل‌بیت(ع) موفق به کسب افتخار دانشگاه برگزیده‌ی کشور در جشنواره ملی ثریا شدو علاوه بر آن، عنوان تارنمای برتر جذب دانشجویان بین المللی را نیز به خود اختصاص داد.

در این برنامه ۵ دانشگاه بین المللی اهل بیت، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به عنوان دانشگاههای برتر کشور در سال ۱۴۰۲ مورد تقدیر قرار گرفتند.