به گزارش خبرنگار مهر، محمد چگنی نژاد امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه دین در ظرف مساجد تجلی پیدا می‌کند، اظهار داشت: تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد به‌عنوان یک رویداد فرهنگی، از دستاوردهای انقلاب محسوب می‌شود.

ایجاد ۱۰۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد طی امسال

وی افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نقش محوری در توسعه فعالیت‌های فرهنگی مسجد محور و مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان دارند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان، اظهار کرد: مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان، آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی، جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، شناسایی و پرورش استعدادها و احیای مساجد از رویکردهای مهم کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

چگنی با اشاره به ۱۸ اسفند، سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، اظهار داشت: ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در اسفندماه سال ۱۳۷۱ بر طبق مصوبه ۳۰۲ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در راستای مأموریتی که شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کرده بود و به جهت احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد، تأسیس شد.

وی با بیان اینکه احیای مساجد، تقویت جبهه فرهنگی و مقابله با توطئه‌های دشمنان مهم‌ترین رویکرد مقابله با توطئه‌های دشمنان است، افزود: فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در راستای آگاهی‌بخشی و بصیرت بخشی برای نسل نوجوان و جوان اجرایی می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت ۴۹۸ کانون فرهنگی هنری مسجد در لرستان، افزود: در طول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۳ کانون فرهنگی هنری عمومی و ۳۷ کانون فرهنگی هنری تخصصی بانوان در استان لرستان راه‌اندازی شده است.

برگزاری برنامه‌های دینی و ایمانی در مساجد طی ماه رمضان

چگنی نژاد، ادامه داد: همچنین هم اکنون بالغ بر ۳۳ هزار نفر به‌عنوان اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان در سامانه بچه‌های مسجد ثبت شده‌اند.

وی بیان کرد: تعداد ۱۱۰ کتابخانه مخزن‌دار و ۵۷ کتابخانه باز در استان لرستان راه‌اندازی شده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت‌های قرآنی کانون‌های مساجد همچون طرح‌های تلاوت نور در مساجد، افزود: طی سال جاری تعداد ۶۰ پایگاه قرآنی ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مساجد استان راه‌اندازی شده است.

چگنی نژاد با اشاره به اینکه در طول سال برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، قرآنی، اجتماعی و.. در مساجد برگزار می‌شود، افزود: برگزاری طرح ویژه اوقات فراغت در مساجد، برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان، برگزاری برنامه‌های هنری شامل تئاتر و سرود بچه‌های مسجد، ویژه‌برنامه‌های مربوط به مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله فعالیت‌های مستمر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

وی با اشاره به رویکرد ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان در راستای تقویت کانون‌های مساجد، تصریح کرد: هویت‌بخشی، ساماندهی و شبکه‌سازی در صدر فعالیت‌های ستاد کانون‌های مساجد استان قرار دارد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان در ادامه با اشاره به تلاقی مناسبت ۱۸ اسفند سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سال جاری با ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت و بستری مناسبت برای برپایی برنامه‌های اثرگذار دینی و ایمانی است.

چگنی نژاد، افزود: برگزاری کرسی تلاوت قرآن، ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با ائمه جمعه استان، دیدار با خانواده معظم شهدا، دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، دیدار چهره‌به‌چهره مدیران کانون‌های مساجد، تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و برگزاری همایش بزرگداشت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جهت گرامیداشت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد است.