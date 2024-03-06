آمادگی کامل گرگان برای پذیرش و اسکان مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نادری، عصر چهارشنبه در نخستین جلسه خدمات سفر نوروزی ۱۴۰۳ و ستاد مدیریت بحران ضمن تأکید بر لزوم آماده سازی تفرجگاهها و استراحتگاههای شهرستان اظهار کرد: اداره ورزش و جوانان سالنهای ورزشی خود را که برای زمان مدیریت بحران آماده سازی و اعلام کند تا در صورت برودت هوا و بروز بحران از آن فضاها برای اسکان مسافران به کار گرفته شود.
وی افزود: همه دستگاههای ذیربط باید فضا و زیرساختها را به گونهای آماده کنند تا مسافران و گردشگران با کمال آرامش و امنیت از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان به صورت بهینه استفاده کنند و دغدغهای برای حضور در این شهرستان نداشته باشند.
فرماندار گرگان گفت: مقرر شد با عنایت به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام نوروز، اطلاعرسانی به واحدهای خدماتی، رفاهی برای حفظ حرمت روزهداران و ماه مبارک در ایام سال نو توسط دستگاههای اجرایی مرتبط صورت پذیرد.
نادری با تأکید بر اهمیت همکاری و همدلی دستگاههای ذیربط در راستای خدمت به مسافران و میهمانان نوروزی، اظهار کرد: دستگاههای خدماتی باید نسبت به انجام وظایف مرتبط اقدام و در جهت خدمت هرچه مطلوبتر به میهمانان و گردشگران نوروزی همکاریهای لازم را انجام دهند.
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