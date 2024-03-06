امکان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام بهورزی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع داوطلبان گرامی آزمون استخدامی بهورزی و قراردادی کار معین زمستان ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه می‌توانند به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.umsha.ac.ir مراجعه نموده و نسبت به چاپ آن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که همراه داشتن نسخه چاپی کارت ورود به جلسه در روز برگزاری آزمون الزامی است.

زمان برگزاری آزمون بهورزی روز جمعه ۱۸ اسفندماه در دو نوبت صبح، ساعت ۱۰ و بعد از ظهر، ساعت ۱۴:۳۰ و زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی کار معین پنج شنبه ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۵ خواهد بود.