۸۶ درصد خانوارهای مشمول استان مرکزی از طرح فجرانه بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گودرزی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری ستاد کالابرگ الکترونیک استان مرکزی با محوریت طرح فجرانه، اظهار کرد: این طرح به مدت سه ماه در نظر گرفته شده که مرحله اول از ۱۷ بهمن‌ماه امسال آغاز و تا ساعت ۲۴ امشب (۱۶ اسفندماه)، مرحله دوم از ۱۸ اسفندماه جاری آغاز و تا ۱۶ فروردین‌ماه همچنین مرحله سوم از ۱۸ فروردین‌ماه تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد خانوارهای مشمول این استان از طرح فجرانه بهره مند شدند، گفت: طرح کالابرگ فجرانه به منظور حمایت دولت از سفره مردم همچنین برای جبران اختلاف قیمت در ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین شده از سال گذشته تا امسال است.

گودرزی با بیان اینکه خرید کالابرگ فجرانه در استان مرکزی از طریق سه‌هزار و ۱۵۱ واحد صنفی خرد و زنجیره‌ای انجام می‌شود، گفت: هفت دهک اول یارانه‌بگیر مشمول این طرح هستند و به ازای هر نفر، ۲۲۰ هزار تومان برای حساب سرپرست خانوارها شارژ می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: شارژ مرحله دوم فجرانه از ۱۸ اسفندماه جاری آغاز می‌شود و باید اذعان داشت امکان وجود دارد شارژ کالابرگ سه روز زمان بر شود اما نگرانی از لحاظ پرداخت وجود ندارد.

گودرزی گفت: دولت در طرح فجرانه در این استان از ۱۷ بهمن ماه سال جاری تا ۱۴ اسفندماه جاری، قریب به ۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال، مازاد بر یارانه پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: مردم برای اطلاع از وضعیت شارژ کارت‌های خود می‌توانند از طریق نصب اپلیکیشن شما و یا با کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* مطلع شوند.