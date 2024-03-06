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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۷

آزمون جذب آموزگار مدارس ابتدایی و استثنایی درگناوه برگزار می شود

آزمون جذب آموزگار مدارس ابتدایی و استثنایی درگناوه برگزار می شود

گناوه- مدیر آموزش پرورش گناوه گفت: آزمون استخدامی جذب آموزگار مدارس ابتدایی و استثنایی با حضور ۹۳۳ شرکت کننده از شمال استان بوشهر در گناوه برگزار می‌شود.

ضرغام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ برای داوطلبان شهرها و روستاهای تابعه شمال استان بوشهر در گناوه برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: مجموع داوطلبان در این آزمون ۹۳۳ نفر شامل ۸۴۴ نفر زن و ۸۹ نفر مرد از شهرهای گناوه، بندر ریگ، دیلم و امام حسن و روستاهای تابعه است.

وی گفت: به منظور برگزاری این آزمون پنج حوزه امتحانی در دانشگاه آزاد اسلامی، هنرستان هاجر، دبیرستان عترت و مدرسه علامه حلی گناوه ویژه خانم‌ها و مدرسه شهید بهشتی گناوه ویژه آقایان در نظر گرفته شده است که همزمان با سراسر کشور صبح روز جمعه ۱۸ اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد.

مردانی خاطرنشان کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری این آزمون در شهر گناوه اندیشیده شده است.

کد مطلب 6048372

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