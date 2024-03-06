انهدام ۳۳۴ کوره زغال در اردبیل/اردبیل گذرگاه ترانزیت الوار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلیزاده عصر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته منابع طبیعی در جمع نیروهای یگان حفاظت در اردبیل، اظهار کرد: یگان حفاظت استان در قالب اکیپ‌های مجهز به امکانات مدرن و فناوری های جدید مجهز شده تا از جنگل‌ها، مراتع و مواهب خدادادی این استان حفاظت و صیانت کنند.

وی فعالیت ۸۱ نفر نیروی مجهز یگان حفاظت استان را یادآور شد و تصریح کرد: ۲ دستگاه هلیشات و پهپاد به صورت ۲۴ ساعته مناطق جنگلی و مرتعی استان را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند تا با گزارش گیری دقیق بتوانیم با متخلفان برخورد کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون با تلاش اکیپ‌های حفاظت منابع طبیعی ۳۳۴ کوره تولید زغال منهدم شده که اکثر آنها بلاصاحب و دارای ساکنان معدودی بودند.

قلیزاده افزود: در ۱۱ ماهه امسال در حوزه قطع درختان ۹۵ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم کشفیات هیزم را شاهد بودیم و چهار هزار و ۵۶۰ کیلوگرم نیز زغال از قاچاقچیان به دست آمده است.

وی استان اردبیل را معبر ترانزیت الوار و تنه درختان اعلام کرد و ادامه داد: اکثر این ترانزیت از استان گیلان به سمت اردبیل و انتقال به شمالغرب انجام می‌شود و با توجه به اینکه درختان منطقه ما دارای تنه و قطر بزرگ نیستند، به همین خاطر عمده این الوارها از استان‌های همسایه ترانزیت و به شمالغرب ارسال می‌شود.

قلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۹۵۰ اصله الوار قاچاق نیز در ۱۱ ماهه امسال کشف شده تا جلوی سودجویی در این حوزه گرفته شود.

وی فعالیت ۲ صنعت حوزه چوب و صنایع مرتبط را در استان اردبیل یادآور شد و اضافه کرد: عمده نیاز این صنایع از طریق زراعت چوب تأمین می شود و ما آمادگی داریم تا علاقه‌مندان را در این حوزه یاری کرده و امکان توسعه زراعت چوب را مهیا کنیم.

قلیزاده به فعالیت‌های حوزه آموزش و ترویج نیز اشاره کرد و ادامه داد: ما برای دانش‌آموزان آموزش تولید گل از بذر و پرورش گلدانی را ارائه می‌کنیم تا دانش‌آموزان با آشنایی بیشتر در این حوزه بتوانند به توسعه و تقویت سبزینگی استان اردبیل کمک کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: این برنامه‌های آموزشی و ترویجی در مناطق شهری و روستایی ادامه دارد و همکاران فنی ما نیز سعی می‌کنند با برگزاری این کارگاه‌ها زمینه آشنایی بیشتر مردم را با توسعه و ترویج درخت و درختکاری بیشتر آشنا کنند.