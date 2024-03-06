۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۹

فرمانده سپاه کربلا:

یادمان « هفت تپه» احیا می شود

ساری- فرمانده سپاه کربلا احیای یادمان هفت تپه و قدمگاه رزمندگان لشکر همیشه پیروز ۲۵ کربلا را از برنامه ها بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از یادمان شهدای هفت تپه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یادمان هفت تپه قدمگاه تعداد زیادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همچنین لشکر همیشه پیروز ۲۵ کربلا است که یادآور خاطرات بسیار زیادی از شهدای عزیزی است که هر یک از رزمندگان از اینها به ذهن و یادگار دارند.

فرمانده سپاه کربلا گفت: امروز برما امر واجب و فرض قطعی است که بتوانیم این یادمان را به برکت شهدای عزیزی همچون شهید بلباسی و شهید کابلی احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه این یادمان توسط پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت برقرار شده و زحمات زیادی در این یادمان کشیده‌اند، افزود: هرساله تعداد زیادی از مردم ولایتمدار استان مازندران در یادمان هفت تپه که هم اکنون مزار دو شهید خوشنام را هم در این یادمان داریم، حضور پیدا می‌کنند و یک شرایط معنوی خاصی در این منطقه حاکم است.

بیش از ۱۳ هزار مازندرانی تاکنون به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

