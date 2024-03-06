یادمان « هفت تپه» احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از یادمان شهدای هفت تپه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یادمان هفت تپه قدمگاه تعداد زیادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همچنین لشکر همیشه پیروز ۲۵ کربلا است که یادآور خاطرات بسیار زیادی از شهدای عزیزی است که هر یک از رزمندگان از اینها به ذهن و یادگار دارند.

فرمانده سپاه کربلا گفت: امروز برما امر واجب و فرض قطعی است که بتوانیم این یادمان را به برکت شهدای عزیزی همچون شهید بلباسی و شهید کابلی احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه این یادمان توسط پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت برقرار شده و زحمات زیادی در این یادمان کشیده‌اند، افزود: هرساله تعداد زیادی از مردم ولایتمدار استان مازندران در یادمان هفت تپه که هم اکنون مزار دو شهید خوشنام را هم در این یادمان داریم، حضور پیدا می‌کنند و یک شرایط معنوی خاصی در این منطقه حاکم است.

بیش از ۱۳ هزار مازندرانی تاکنون به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.