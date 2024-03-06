  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۵۴

استاندار مازندران خبر داد؛

سهم ۶۰ میلیون اصله ای مازندران از طرح مردمی درختکاری

نکا- استاندار مازندران سهم مازندران را از طرح مردمی کاشت درخت ۶۰ میلیون اصله نهال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: سهم استان مازندران از طرح ملی و مردمی درختکاری ۶۰ میلیون اصله درخت است و هر ساله ۱۱ میلیون اصله نهال کاشت می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار میلیون اصله هال غرس شد، از مازندران به عنوان مهد طبیعت یاد کرد و گفت: تمدن مازندران با طبیعت گره خورده است و مردم به طبیعت ارزش قائل هستند.

وی با عنوان این تمدن مردم مازندران سبب حفظ جنگل‌های هیرکانی شده است، گفت: مردم برای کاشت نهال بسیج و جمع شدند و این اقدام قابل تقدیر است.

حسینی پور با اظهار اینکه مازندران استان پاک است، گفت: مهمتر از نهال کاری، نگهداری و درختداری است و باید نظارت دقیقی روی کاشت نهال و درختان صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه درخت انجیری از درختان مثمر و با قدمت بالا است، گفت: باید توجه خاصی به این گونه درختان شود و هرکسی در هرجای استان در زمینه کاشت نهال اقدام کند.

حسینی پور با تاکید بر اینکه باید به سمت مدرنیته کردن نهال کاری و آبیاری قطره‌ای پیش رویم از مسؤولان خواست تا در این زمینه برنامه ریزی کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وحید کردی IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کشاورزی با معرفت و زندگانی مردم مازندران گره خورده‌است. درود بر این مردم که سنت اجداد خود را حفظ می‌کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها