سهم ۶۰ میلیون اصله ای مازندران از طرح مردمی درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: سهم استان مازندران از طرح ملی و مردمی درختکاری ۶۰ میلیون اصله درخت است و هر ساله ۱۱ میلیون اصله نهال کاشت می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار میلیون اصله هال غرس شد، از مازندران به عنوان مهد طبیعت یاد کرد و گفت: تمدن مازندران با طبیعت گره خورده است و مردم به طبیعت ارزش قائل هستند.

وی با عنوان این تمدن مردم مازندران سبب حفظ جنگل‌های هیرکانی شده است، گفت: مردم برای کاشت نهال بسیج و جمع شدند و این اقدام قابل تقدیر است.

حسینی پور با اظهار اینکه مازندران استان پاک است، گفت: مهمتر از نهال کاری، نگهداری و درختداری است و باید نظارت دقیقی روی کاشت نهال و درختان صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه درخت انجیری از درختان مثمر و با قدمت بالا است، گفت: باید توجه خاصی به این گونه درختان شود و هرکسی در هرجای استان در زمینه کاشت نهال اقدام کند.

حسینی پور با تاکید بر اینکه باید به سمت مدرنیته کردن نهال کاری و آبیاری قطره‌ای پیش رویم از مسؤولان خواست تا در این زمینه برنامه ریزی کنند.