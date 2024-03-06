انجام ۲۸ هزار مورد بازرسی از سطح بازارهای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی عصر چهارشنبه در بیست و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان، گفت: تاکنون ۲۳۹ مصوبه در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته و امروز نیز ۳ دستور کار در این جلسه بررسی میشود.
وی اظهار کرد: دستور کار اول ارائه عملکرد ۱۱ ماهه کارگروه تنظیم بازار، دستور کار دوم اعلام برنامههای اجرایی کارگروه تنظیم بازار در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و سومین دستورکار پیگیری مصوبات گذشته این کارگروه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در ایام پایانی سال به منظور تنظیم بازار و تثبیت قیمت و به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و آرامش بخشی در سطح بازار ۵ طرح اساسی را در دستور کار قرار دادهایم.
خلیقی ادامه داد: اولین طرح ذخیره سازی میوه و مرکبات ایام پایانی سال، دومین طرح ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی مد نظر تنظیم بازار و سومین طرح برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا انجام میشود.
برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کردستان
وی اعلام کرد: ۱۰ نمایشگاه در ۱۰ شهرستان استان از ۱۹ اسفند تا پایان ۲۹ اسفند برپا میشود که قابل تمدید بوده و کالاهای اساسی و مرتبط با پایان سال و ویژه ماه مبارک رمضان در این نمایشگاه عرضه میشود.
وی یادآور شد: طرح فروش فوقالعاده در سطح واحدهای صنفی بر اساس ماده ۸۴ قانون نظام صنفی که ۲۰۰ واحد صنفی است با ۱۵ درصد قیمت زیر بازار و طرح آخر طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال، طرحهای هستند که این کارگروه در دست اقدام دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: جلسات تنظیم بازار کالاهای اساسی تنظیم بازاری و کالاهای حساس صنعتی و کشاورزی لازم افزایش قیمت داشته باشند رصد شده و توسط وزارتخانههای مطبوع بررسی و رفع میشوند.
خلیقی گفت: تدوین تفاهمنامه بازرسی و نظارت بین جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف اجرا شده و در راستای برنامه و سند راهبردی و ارتقا جایگاه نظارتی بر بازار صورت گرفته و در راستای شهروندان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام میشود.
انجام نظارت بر بازار کردستان در ماه رمضان
وی اظهار کرد: نظارت بر بازار تشدید شده و در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان ۲۰ اکیپهای ۲ نفره گشتهای مشترک حضور دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری عملکرد بازرسی در سطح بازار ۲۸ هزار و ۲۴۲ مورد با تشکیل ۲ هزار و ۹۵۶ پرونده و احراز ۳ هزار و ۲۳۴ مورد تخلف بوده که منجر صدور ۳۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان شده است.
خلیقی ادامه داد: نظارت بر سردخانهها و انبار میادین میوه و تره بارها از بستر سامانه جامع تجارت مورد نظر و بازرسی انجام گرفته است.
وی یادآور شد: در بحث سامانه جامع تجارت در راستای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا با ارز به صورت جد ورود پیدا کردیم در بحث شفاف سازی انواع کالا درصد شفافیت کالاها در سامانه جامع تجارت مشخص است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: انبارداران و مغازه داران مکلف شدهاند که ورود و خروج کالا در بستر سامانه جامع را ثبت کنند و اگر کالایی در سامانه سامانه ثبت نشود کالای قاچاق محسوب میشود.
کشف ۸۳۲ تخلف در کردستان طی سالجاری
خلیقی گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد گشتهای مشترک ۸ مورد بوده که ۹۰۳ مورد پرونده تشکیل و ۸۳۲ تخلف کشف شد و منجر به صدور ۲۳ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان شد.
وی اظهار کرد: در بحث قاچاق هم ارزش ریالی پروندهها ۹.۹ میلیارد ریال بوده و تعداد بازرسیها ۴ هزار و ۱۰۹ مورد بوده که ۱۹۹ مورد پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: تعداد بازرسی از انبارها نیز ۴۰۴ مورد بوده و تعداد پروندهها ۲۴ مورد با ارزش ریالی ۵۳۱ میلیون ریال بوده است.
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