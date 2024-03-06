پروژه آبخیزداری۷.۳ میلیارد تومان اعتبار در صحنه افتتاح شد

جواد ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های افتتاحی به مناسبت هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها حوزه کریم آباد و همت آباد است که این پروژه با هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان راه اندازی شد.

وی افزود: این پروژه با حضور مسئولین شهرستان و اداره کل منابع طبیعی در راستای مدیریت حوزه‌های آبخیز و نیل به اهداف آبخیزداری از جمله کنترل سیل، اخذ رسوب، تقویت آب‌های زیرزمینی، افزایش پوشش گیاهی افتتاح شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صحنه تصریح کرد: پروژه آبخیزداری با احداث تورکینست به مساحت ۵۰ هزار مترمکعب، کانال ذخیره نزولات ۲۰ هزار متر مکعب، سازه سنگی ملاتی هفت هزار متر مکعب و خشکه چین یک هزار متر مکعب طراحی شده است.