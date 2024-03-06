به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد با اشاره به تمهیدات این ادارهکل برای طرح سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ افزود: در مجموع سه هزار و ۵۳۷ نفر از کارکنان پشتیبانی و عملیاتی، خدمه شناورهای مسافری، تفریحی و لندینگ کرافتها، بازرسان طرح، برجهای کنترل بنادر و مسئولان بنادر استان در این طرح حضور دارند.
وی با بیان اینکه طرح تسهیل سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفندماه امسال آغاز و تا ۱۵ فروردینماه سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، گفت: ۶۰۷ شناور مسافری و گردشگری به منظور جابهجایی ۱۳ هزار و ۷۲۸ مسافر و گردشگر و حمل یکهزار و ۸۹۲ خودرو فعال شده است.
رییس کمیته خدمات حمل و نقل سفرهای دریایی هرمزگان ادامه داد: در مجموع ۴۳ شناور مسافری به ظرفیت چهار هزار و ۷۰۷ نفر و۴۶ لندینگکرافت ویژه حمل یکهزار و ۸۹۲ خودرو فعال شده است.
عباسنژاد مجموع ظرفیت شناورهای گردشگری در اجرای این طرح را ۵۱۸ شناور گردشگری با ظرفیت جابهجایی بیش از ۹ هزار گردشگر اعلام کرد.
به گفته وی؛ ۳۵ ایستگاه همیار ناجی و ۲۴ ایستگاه غواصی ویژه طرح نوروز ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده که در بنادر مسافری و گردشگری، اسکلهها، جزایر و سواحل استان مستقر میشوند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در کنار ۱۰ مسیر مجاز برای تردد مسافران و گردشگران دریایی در این استان، سه مسیر پشتیبان و دو مسیر بینالمللی به عنوان مسیرهای مجاز در ایام سفرهایی دریایی نوروز ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده است.
گفتنی است؛ در طرح سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲ استان هرمزگان، حضور سه میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۵۶ مسافر و ۶۵۲ هزار و۴۱۰ گردشگر به این استان به ثبت رسید.
نظر شما