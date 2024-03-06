به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: با برگزاری جشنوارههای مختلف نظام فرهنگی منسجمی در رشت برقرار شده است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله آموزش در حوزه شهرنشینی افزود: فیلم و هنر میتواند محور آموزش و فرهنگ سازی سرفصلهای شهری قرار گیرد.
رمضانی با اشاره به اهمیت توجه به مقوله هنر و قالبهای هنری در نهادینه سازی موضوعات شهری بیان کرد: نگاه مدیریت شهری رشت بر این است تا توانمندیهای شهر را با زبان هنر نشان دهد.
وی با تاکید بر لزوم تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری در حوزه مدیریت شهری، اضافه کرد: هزینه فرهنگ سازی از طریق هنر بسیاری ارزانتر از سایر بخشها است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت از رسانهها و خبرنگاران خواست تا به توانمندیهای شهر رشت در موضوعات مختلف بپردازند.
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