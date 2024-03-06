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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۰

عضو شورای شهر رشت:

تبیین توانمندی‌های شهری رشت از زبان هنر و رسانه در اولویت است

تبیین توانمندی‌های شهری رشت از زبان هنر و رسانه در اولویت است

رشت - عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر لزوم توجه اهالی هنر و رسانه به واکاوی قابلیت‌های شهری گفت: نشان دادن توانمندی‌های شهر با زبان هنر نگاه مدیریت شهری در رشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانی عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: با برگزاری جشنواره‌های مختلف نظام فرهنگی منسجمی در رشت برقرار شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله آموزش در حوزه شهرنشینی افزود: فیلم و هنر می‌تواند محور آموزش و فرهنگ سازی سرفصل‌های شهری قرار گیرد.

رمضانی با اشاره به اهمیت توجه به مقوله هنر و قالب‌های هنری در نهادینه سازی موضوعات شهری بیان کرد: نگاه مدیریت شهری رشت بر این است تا توانمندی‌های شهر را با زبان هنر نشان دهد.

وی با تاکید بر لزوم تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در حوزه مدیریت شهری، اضافه کرد: هزینه فرهنگ سازی از طریق هنر بسیاری ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست تا به توانمندی‌های شهر رشت در موضوعات مختلف بپردازند.

کد مطلب 6048568

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