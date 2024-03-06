ثبت نام ۱۲۱ تیم روستایی و عشایری کرمانشاه در دومین دوره جام پرچم

منوچهر حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین دوره مسابقات سراسری روستاییان و عشایر کشور با عنوان جام پرچم با حضور تیم‌های کرمانشاهی برگزار خواهد شد.

وی افزود: از استان کرمانشاه ۱۲۱ تیم با ۴۴۲ ورزشکار برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: از حیث تیم‌ها و نفرات شرکت کننده در این دوره مسابقات دومین استان کشور هستیم.

وی ادامه داد: رقابتهای امسال جام پرچم، در سه رشته مینی فوتبال، کاراته و پرتاب وزنه در هر دو بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد.

حاتمی یادآور شد: تنها نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.