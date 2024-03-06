به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: رشت خواستگاه بزرگان فرهنگی، و ادبیات و مفاخر هنری است که باید به آن پرداخته شود.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای رسانهای در این استان بیان کرد: جای خالی جشنوارههای رسانهای با موضوعات شهری در رشت حس میشود.
مصفا با اشاره به اثرگذاری جشنوارههای رسانهای در نهادینه سازی موضوعات شهرنشینی اضافه کرد: اثرگذاری جشنوارههای رسانهای به نسبت هزینه کرد آن بسیار بیشتر از سایر جشنوارهها است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی در رسانههای گیلان وجود دارد، افزود: تولید محتوای رسانهای در قالبهای مختلف با موضوعات شهری منتج به فرهنگ سازی میشود.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از آمادگی این اداره کل برای برپایی جشنوارههای مختلف رسانهای با محوریت مدیریت شهری خبر داد و گفت: با کمک و مشارکت هم میتوان در طول سال چندین جشنواره رسانهای اثربخش در رشت برگزار کرد.
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