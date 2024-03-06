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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۰۳

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد گیلان:

جای جشنواره‌های رسانه‌ای با پس زمینه شهری در رشت خالی است

جای جشنواره‌های رسانه‌ای با پس زمینه شهری در رشت خالی است

رشت - سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به توانمندی‌های رسانه‌ای در این استان گفت: جای خالی جشنواره‌های رسانه‌ای با موضوعات شهری در رشت حس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا عصر چهارشنبه در نشست خبری اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت اظهار کرد: رشت خواستگاه بزرگان فرهنگی، و ادبیات و مفاخر هنری است که باید به آن پرداخته شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ای در این استان بیان کرد: جای خالی جشنواره‌های رسانه‌ای با موضوعات شهری در رشت حس می‌شود.

مصفا با اشاره به اثرگذاری جشنواره‌های رسانه‌ای در نهادینه سازی موضوعات شهرنشینی اضافه کرد: اثرگذاری جشنواره‌های رسانه‌ای به نسبت هزینه کرد آن بسیار بیشتر از سایر جشنواره‌ها است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی در رسانه‌های گیلان وجود دارد، افزود: تولید محتوای رسانه‌ای در قالب‌های مختلف با موضوعات شهری منتج به فرهنگ سازی می‌شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از آمادگی این اداره کل برای برپایی جشنواره‌های مختلف رسانه‌ای با محوریت مدیریت شهری خبر داد و گفت: با کمک و مشارکت هم می‌توان در طول سال چندین جشنواره رسانه‌ای اثربخش در رشت برگزار کرد.

کد مطلب 6048596

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