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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۷

در گفتگو با مهر؛

حریق کارخانه شیرآلات در شهرک قلعه میر/مصدوم و فوتی نداشتیم

حریق کارخانه شیرآلات در شهرک قلعه میر/مصدوم و فوتی نداشتیم

رباط کریم- مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری گلستان از وقوع حریق در کارخانه شیرآلات شهرک قلعه میر خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه مصدوم و فوتی نداشته است.

مجید قرجه داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در یک کارخانه صنعتی در شهرک قلعه میر خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از به صدا درآمدن آژیر خطر، عوامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان به سرعت در محل حاضر و چند اکیپ از آتش نشانان رباط کریم و نصیر شهر جهت مهار این آتش سوزی به تیم گلستان پیوستند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان افزود: این حادثه حدود ساعت ۲۱ در شهرک صنعتی قلعه میر به وقوع پیوست و علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و توسط کارشناسان در حال بررسی است.

قرجه داغی در ادامه افزود: خوشبختانه در این حادثه مصدوم و فوتی نداشتیم.

وی بر ضرورت بررسی و به‌روزرسانی مداوم سیستم‌های اطفا حریق واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: باید آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی به کارکنان ارائه شود.

کد مطلب 6048605

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