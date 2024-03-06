حریق کارخانه شیرآلات در شهرک قلعه میر/مصدوم و فوتی نداشتیم

مجید قرجه داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در یک کارخانه صنعتی در شهرک قلعه میر خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از به صدا درآمدن آژیر خطر، عوامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان به سرعت در محل حاضر و چند اکیپ از آتش نشانان رباط کریم و نصیر شهر جهت مهار این آتش سوزی به تیم گلستان پیوستند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان افزود: این حادثه حدود ساعت ۲۱ در شهرک صنعتی قلعه میر به وقوع پیوست و علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و توسط کارشناسان در حال بررسی است.

قرجه داغی در ادامه افزود: خوشبختانه در این حادثه مصدوم و فوتی نداشتیم.

وی بر ضرورت بررسی و به‌روزرسانی مداوم سیستم‌های اطفا حریق واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: باید آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی به کارکنان ارائه شود.