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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۴۹

رییس مرکز مدیریت راه‌های مازندران:

تردد در راه های مازندران عادی و روان است

تردد در راه های مازندران عادی و روان است

ساری - رییس مرکز مدیریت راه های مازندران تردد در راه های استان را عادی و روان بیان کرد.

سید محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان تا ۲۳ اسفند افزود: تردد در راه‌های استان از جمله هراز، سوادکوه و کناره عادی و روان است.

وی اظهار کرد: از نظر جوی نیز هیچ مداخله خاصی در استان مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6048636

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