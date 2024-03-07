تردد در راه های مازندران عادی و روان است

سید محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان تا ۲۳ اسفند افزود: تردد در راههای استان از جمله هراز، سوادکوه و کناره عادی و روان است.
وی اظهار کرد: از نظر جوی نیز هیچ مداخله خاصی در استان مشاهده نمیشود.
ساری - رییس مرکز مدیریت راه های مازندران تردد در راه های استان را عادی و روان بیان کرد.
سید محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان تا ۲۳ اسفند افزود: تردد در راههای استان از جمله هراز، سوادکوه و کناره عادی و روان است.
وی اظهار کرد: از نظر جوی نیز هیچ مداخله خاصی در استان مشاهده نمیشود.
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