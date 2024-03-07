مادران روستایی دارای 3 فرزند بیمه اجتماعی رایگان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد محمدی گفت: مادران غیرشاغل روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، بر مبنای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به صورت رایگان تا زمان بازنشستگی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار می‌گیرند.

وی مطرح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح حق بیمه ۵۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط در کشور توسط دولت در سطح یک جدول سطوح درآمدی به صورت کاملاً رایگان تا زمان بازنشستگی پرداخت خواهد شد که این امر می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای مشمولان این امر باشد.

محمدی بیان کرد: مجموعه مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در استان البرز آمادگی کامل جهت پیش ثبت نام واجدان شرایط را دارد و مشمولان می‌توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاری یا مراجعه به سایت WWW.ROOSTAA.IR نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز با اشاره به شرایط کلی احراز مشمولان افزود: آنها باید غیرشاغل (خانه دار) ساکن در مناطق روستایی و عشایری و دارای سه فرزند و بیشتر بوده، حداقل سه فرزند در قید حیات داشته و حداقل سه فرزند دارای تابعیت ایرانی باشند.

وی با اشاره به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه شوهر متقاضی یا فرزند سوم و بیشتر بالای ۲/۵ نباشد. سطح درآمدی مشمولان سطح یک درآمدی خواهد بود که تمام حق بیمه سهم بیمه شده و سهم دولت (۱۵٪) توسط دولت پرداخت خواهد شد.

محمدی خاطرنشان کرد: با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سنوات بیمه‌ای مشمول اضافه خواهد شد. بیمه شدگان حال حاضر صندوق در صورت احراز شرایط مندرج در قانون می‌توانند در دوره تمدید خود از مزایای این قانون بهره مند شوند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان البرز مطرح کرد: با توجه به اولویت بندی ثبت نام مشمولان از سوی ستاد ملی جمعیت، مرحله پیش ثبت نام نخست مربوط به مادرانی است که تاریخ تولد فرزند سوم و بالاتر ایشان از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ به بعد باشد.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است پس از احراز شرایط مندرج در ماده (۲۱) از طریق سازمان ثبت احوال کشور، استعلام تأیید غیرشاغل و عدم دریافت مستمری از سایر صندوق‌ها و تخصیص بودجه، پیش ثبت نام متقاضیان قطعی و نتیجه از طریق پیامک به ذینفع اطلاع رسانی خواهد شد.