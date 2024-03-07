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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

سخنگوی شورای شهر کرج:

نرخ حمل و نقل عمومی کرج در سال ۱۴۰۳ تصویب شد

نرخ حمل و نقل عمومی کرج در سال ۱۴۰۳ تصویب شد

کرج- سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: لایحه شهرداری در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای شهر کرج رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه و میزان افزایش شاخص‌های تأثیرگذار در هزینه‌ها، لیست پیشنهادی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که بر اساس دستورالعمل و ضوابط ابلاغی و سیاست‌های کرایه یکپارچه حمل و نقل در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری تهیه و به شورا ارسال شده بود، بررسی و تصویب شد.

وی عنوان کرد: پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های خطی، گردشی، ویژه و ون در اختیار بر اساس کیلومتر با ۴۵ درصد برای چهار و ۱۰ سرنشین افزایش یافت. نرخ کرایه اتوبوس‌های دربستی، اتوبوس‌های درون شهری شهرهای اقماری و اتوبوس درون شهری ۳۰ درصد افزایش یافت، همچنین پیشنهاد نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل بار تصویب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه تغییرات کرایه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ پس از تأیید کمیته انطباق فرمانداری اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال آینده با توجه به ریشه کنی بیماری کرونا در کشور و ابلاغیه‌ها صرفاً کرایه چهار سرنشین برای تاکسی و ۱۰ سرنشین برای خودروی ون مورد عمل رانندگان خواهد بود.

کد مطلب 6048778

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    نظرات

    • افقانی IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      4 0
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      لعنت به گرونفروش
    • بینامی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      4 0
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      چقدر حقه بازی میکنید دستتون رفته تو جیب مردم بدبخت مردم ک راضی نیستن خدا راضی نباشه چرا اینقدر کلک میزنید سرنشین تاکسی رو سه نفر کردین کرایه رو بالا بردین حالا ۴نفره فردا میکنید ۶نفره خدا ازتون نگذره
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      5 0
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      اضافه کردن قیمت ها در سال جدید بسیار کار اشتباهی هست.
    • حسینی IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      6 0
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      با توجه اکثر استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی اقشار کم درامد کارگران کارمندان هستند این افزایش ۴۵ درصدی هزینه حمل و نقل عمومی هیچ تناسبی با افزایش حقوق و دستمزد انها ندارد .
    • صفر رحمانی IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      2 7
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      با سلام خودرو صفر را ۵۰۰ میلیون خریداری کنیم بعدش کرایه ۵۰۰۰ تومانی بگیریم؟؟؟؟
    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
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      کرایه انقلاب کرج به یکباره هشتاد تومان قبل عید چهل و پنچ تومان بود یعنی دوبرابر میگیرن این افزایش ق قیمت رو کی اعلام کرد وا خدا ازش نگذره

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