نرخ حمل و نقل عمومی کرج در سال ۱۴۰۳ تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه و میزان افزایش شاخص‌های تأثیرگذار در هزینه‌ها، لیست پیشنهادی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که بر اساس دستورالعمل و ضوابط ابلاغی و سیاست‌های کرایه یکپارچه حمل و نقل در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداری تهیه و به شورا ارسال شده بود، بررسی و تصویب شد.

وی عنوان کرد: پیشنهاد افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های خطی، گردشی، ویژه و ون در اختیار بر اساس کیلومتر با ۴۵ درصد برای چهار و ۱۰ سرنشین افزایش یافت. نرخ کرایه اتوبوس‌های دربستی، اتوبوس‌های درون شهری شهرهای اقماری و اتوبوس درون شهری ۳۰ درصد افزایش یافت، همچنین پیشنهاد نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل بار تصویب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه تغییرات کرایه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ پس از تأیید کمیته انطباق فرمانداری اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال آینده با توجه به ریشه کنی بیماری کرونا در کشور و ابلاغیه‌ها صرفاً کرایه چهار سرنشین برای تاکسی و ۱۰ سرنشین برای خودروی ون مورد عمل رانندگان خواهد بود.