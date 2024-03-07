آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق با هشدار سطح زرد، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی تندری از امروز عصر تا جمعه در استان است که به موجب آن رگبار پراکنده باران (در ارتفاعات رگبار برف و باران، پاره‌ای نقاط رعد و برق و کولاک برف)، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه امروز پنج شنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار در عصر، رعد برق، وزش باد و گرد و خاک است، عنوان کرد: فردا صبح جمعه آسمان ابری همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک در بعضی ساعات و به تدریج کاهش ابر است.

بهاروند احمدی ضمن پیش بینی آسمانی کمی تا نیمه ابری همراه با مه رقیق در صبح و یخبندان، احتمال بارش پراکنده و وزش باد در بعضی ساعات در روز شنبه بیان کرد: آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، ریزش سنگ و احتمال سقوط واریزه در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی اثرهای مخاطره موجود هستند.